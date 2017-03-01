«Техносерв» разворачивает Wi-Fi в магазинах «М.Видео»

Сеть «М.Видео» поменяла Wi-Fi в 100 магазинах на более безопасный для корпоративного использования. Для создания сетей было использовано программно-аппаратное решение Aruba Instant корпорации Hewlett Packard Enterprice

«М.Видео» модифицирует Wi-Fi

В 100 магазинах розничной сети по продаже электроники «М.Видео» запущена беспроводная сеть Wi-Fi. Доступ к беспроводной сети будет обеспечено оборудование, стоящее на витринах и демо-модели, и по той же сети компания обеспечила безопасным беспроводным интернетом мобильные рабочие станции продавцов-консультантов. Это лишь первый этап совместного проекта по модернизации Wi-Fi в «М.Видео» – со временем планируется охватить большую часть из 398 магазинов федеральной сети в 165 городах. На данном этапе было создано 1,3 тыс. точек доступа, общая площадь охваченных магазинов составила 170 тыс. м². Каждый магазин сейчас обслуживает до 300 одновременных подключений к Wi-Fi.

Пилотный проект модернизации беспроводной сети стартовал в 2016 г., сначала в 20 магазинах «М.Видео». Первый этап проекта длился шесть месяцев, он охватил 100 магазинов. Второй этап должен быть завершен в течение 2017 г., после чего модернизированный Wi-Fi появится уже в половине магазинов сети, то есть будет охвачено еще 100 магазинов. Интегратором проекта по модернизации Wi-Fi в «М.Видео» выступила компания «Техносерв».

До этого сеть «М.Видео» использовала Wi-Fi от интернет-провайдеров по принципу аутсорсинга, но из такой сети нельзя было получить доступ к собственной локальной сети. Помимо этого, Wi-Fi от провайдеров не мог покрыть всю территорию магазина и склады. Компания решила организовать в магазинах такую беспроводную сеть, которую сама бы контролировала, чтобы иметь возможность проводить мониторинг ее состояния и оперативно решать возникающие проблемы.

Технические особенности

Для создания беспроводных сетей было использовано программно-аппаратное решение Aruba Instant, производителем которого является компания Aruba Networks, часть корпорации Hewlett Packard Enterprise (HPE). Продукт дает возможность реализовать все функции беспроводной сети контроллерного типа. Решение имеет встроенный межсетевой экран Captive Portal, с помощью которого происходит предоставление гостевого доступа. Экран поддерживает «бесшовный» роуминг, когда пользователь перемещается от одной точки доступа к другой. Кроме того, Captive Portal отвечает за обнаружение соседних сетей и посторонних точек доступа, осуществляет автоматическое управление радиоэфиром и выполняет ряд других задач.

Для реализации проекта M.Mobile сети «М.Видео» понадобилось модифицировать Wi-Fi

Управление беспроводной сетью осуществляется с помощью графической системы Aruba AirWave, которая представляет параметры сети в графическом виде, отслеживает перемещение подключенных устройств по магазину, показывает радиопокрытие в виде тепловых карт и помогает в анализе и оптимизации бизнес-процессов. Aruba AirWave дает возможность составлять отчеты по доступности, загрузке, потреблению и анализу пользовательского трафика за указанный промежуток времени.



Чтобы добиться бесперебойной работы сети и повысить ее производительность, «Техносерв» предварительно провел радиообследование магазинов. Оно помогло определить, сколько точек следует разместить на каждой площади, и где их лучше расположить. В каждом магазине на основе одной из точек доступа был создан виртуальный контроллер. Если выбранная точка по какой-либо причине перестает выполнять функции контроллера, их берет на себя другая точка. Кроме того, в «Техносерве» был создан отдельный модуль автоматической смены ключей доступа к беспроводной сети. Модуль дает возможность рассылать новые ключи по электронной почте руководству магазинов.

Зачем «М.Видео» своя беспроводная сеть

Модифицированная беспроводная сеть позволит подключить к интернету устройства, выставленные на витринах магазинов, чтобы покупатели могли более детально ознакомиться с их возможностями. Кроме того, к Wi-Fi смогут безопасно подключаться продавцы-консультанты, которые работают с клиентами, используя планшеты. Поскольку эти планшеты имеют доступ к внутренним система и данным компании, им необходимо использовать безопасную и конфиденциальную беспроводную сеть. По словам руководителя департамента администрирования и управления инфраструктурой «М.Видео» Николая Фтодосьева, это налагает на «Техносерв» дополнительные обязательства по надежности и безопасности подключения.

Создание безопасной беспроводной сети, по словам Фтодосьева, позволит реализовать проект M.Mobile, который должен обеспечить мобильность сотрудников магазинов. Также Wi-Fi даст возможность своевременно обновлять ПО на витринных образцах и поможет покупателям настроить купленную технику под индивидуальные потребности.

Что такое M.Mobile

M.Mobile – это так называемый «магазин в магазине» для смартфонов, запущенный «М.Видео». Проект предполагает использование продавцами-консультантами планшетов с подключением к Wi-Fi. На планшетах установлено специальное ПО, которое позволяет продавцу сопровождать и консультировать клиента на всех этапах, от выбора устройства и аксессуаров до определение необходимых сервисов и наиболее удобного тарифа.

«Магазин в магазине» имеет отдельные кассы. Предусмотрена также специальная программа мотивации продавцов. В M.Mobile будут продаваться как сами смартфоны, так и аксессуары, а также сервисы и контракты с операторами. «М.Видео» утверждает, что в 20 московских магазинах, где тестировался проект, продажи устройств выросли на 15-20% по сравнению с другими магазинами сети. Также на 20% увеличились продажи сопутствующих аксессуаров.