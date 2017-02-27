УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux

Миграция на Linux

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал полноценное внедрение операционной системы Astra Linux, которая должна будет обеспечить работу основных приложений и сервисов организации.

Перевод на эту ОС происходит силами «ИТ-дочки» корпорации — «РТ-информ». Ее представитель Людмила Григорьева в разговоре с CNews сообщила, что сейчас речь идет о втором этапе проекта. «На первом этапе в период с октября по ноябрь 2016 г. производились техническое проектирование по проекту и отработка типового решения, — рассказала она. — На втором этапе с декабря 2016 года по январь 2017 года выполнялись работы по переводу управляющей компании холдинга “Вертолеты России’’ на новую операционную систему».

Как уточняет Григорьева, на данный момент Linux заменил более ста серверных и десктопных систем Microsoft Windows. В «РТ-информ» уверены, что в долгосрочной перспективе новые системы обеспечат экономию финансовых средств в области лицензирования рабочих мест и технической поддержки, однако конкретных оценок размеров этой экономии в общении с CNews не привели.

На «Вертолетах России» приступили к переходу на Astra Linux

Стоит отметить, что в феврале 2016 г. в «Вертолетах России» сообщали о планах по переводу на открытое ПО к 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений.

Что еще вошло в импортозамещающую инфраструктуру

ИТ-инфраструктура «Вертолетов России» с использованием Astra Linux включила в себя платформу виртуализации, основанную на программном комплексе «Виртуализации и управления» — ПК ВИУ (входит в продуктовую линейку Astra Linux). Кроме того, как сообщили CNews в «РТ-информ», на предприятии были развернуты основные информационные сервисы и заменившая Microsoft Exchange Server платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro российского разработчика CommuniGate Systems.

Помимо этого на «Вертолетах России» были внедрены открытая система печати CUPS (CommonUNIXPrintingSystem) и файловые хранилища Samba.

Общий подход

Как заверяют в «РТ-информ», в ходе проекта важное внимание уделялась обеспечению непрерывности бизнес-процессов. Его специфика состояла в создании гетерогенной среды в ИТ-инфраструктуре, в которой подразумевается возможность параллельного функционирования как сервисов, находящихся в новой импортозамещенной среде, так и тех сервисов, которые ранее в течение десятилетий создавались на предприятии.

Планы по импортозамещению

Помимо управляющей компании «Вертолеты России» в 2017 г. «РТ-информ» планирует развернуть инфраструктуру и рабочие места на базе некоммерческих и отечественных решений на «Улан-Удэнском авиационном заводе», Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля, «Роствертоле», «Камове», «КумАПП» и др.

Устройство «Ростеха»

«Ростех» является российской госкорпорацией, созданной в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть — в гражданских отраслях, а также 32 организации прямого управления.

Помимо «Вертолетов России» в портфель «Ростеха» входят такие бренды как «Автоваз», «Камаз», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка «Ростеха» в 2014 г. составила p964,5 млрд. Общая сумма налоговых отчислений составила p147,8 млрд.