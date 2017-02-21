Российские облака к 2020 г. дорастут до 48 млрд рублей

По данным исследования отечественного рынка от SAP и Forrester, облачные технологии в России будет расти быстрее, чем ИТ рынок в целом: при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

Россия готова к облачным технологиям

Согласно результатам свежего исследования «Облачные услуги в корпоративном секторе, Россия 2017. Текущее состояние и перспективы развития», подготовленного in4media и Forrester Russia при поддержке SAP СНГ, к 2020 году объем российского рынка облачных технологий составит 48 млрд руб.

По данным исследования, крупный бизнес в настоящее время максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. В крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из двух и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

В ходе исследования было опрошено 635 респондентов из малого, среднего и крупного бизнеса. Из них 60% - ИТ-директора, 40% - руководители компаний. География исследования – 20 городов.

Осведомленность российских компаний

Структура рынка облачных технологий

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

Восприятие облачных услуг

По данным опроса, 68,6% крупного бизнеса, 56,8% среднего и 59,7% малого бизнеса потенциально готовы использовать приложения для совместной работы по облачной модели.

По сравнению с ситуацией двумя годами ранее, отраслями, которые наиболее активно стали мигрировать в облака и увеличили долю пользователей в 2 раза, стали: предприятия оптовой и розничной торговли, бытовых услуг (с 10,4% до 20,7%), пищевая отрасль (с 11,1% до 24,5%), транспортные и логистические компании – (с 12,3% до 29,6%).

У предприятий добывающих отраслей, ТЭК за последние два года произошел существенный скачок в принятии облачных услуг – рост доли пользователей в 4,5 раза с 4,2% в 2014 г. до 19% в опросе 2016 г.

Банковский и финансовый сектора экономики имеют пока небольшой уровень принятия новых облачных услуг (16,7%).

Уровень осведомленности об облаках в различных отраслях

Темпы роста российских облачных сервисов превышает мировые

Основными барьерами для использования «облаков» две трети опрошенных по-прежнему считают вопросы о конфиденциальности данных. Неготовность руководства предприятия к использованию облачных услуг отметили 41% опрошенных.

Основные барьеры для внедрения облачных услуг

«Исследование показало, что облака в России вслед за мировым рынком набирают популярность в бизнесе всех размеров, - сказал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ. SAP в России – лидер в области корпоративных облачных систем и продолжит усиливать свое присутствие. Число клиентов компании в облачном сегменте в 2015 году выросло в 3 раза, в прошлом году динамика сохранялась».

Многие опрошенные в ходе исследования респонденты рассказали о различных требованиях к облачным технологиям, соблюдение которых смогло бы облегчить принятие решения о переходе к облачным услугам. Помимо гарантий безопасности, бизнес хотел бы иметь облегченный доступ к облачным услугам, соблюдение конфиденциальности и финансовой ответственности. В значительно меньшей степени респондентов волнуют вопросы простоты использования, репутация компании и сертификация услуг.

Требования к облачным услугам

Уже сейчас представители малого, среднего и крупного бизнеса готовы отдать в облака значительную долю бизнес-процессов, особенно тех, содержание и обслуживание которых сейчас обходится компаниям в немалые деньги.

Бизнес-процессы для передачи в облака

«Сегодня темпы роста облачных сервисов в России значительно превышают мировые. При этом российский рынок «облаков» все еще отстает от мирового, но мы прогнозируем увеличение его доли до 0,4% к 2020 г. И именно такие компании как SAP способствуют развитию российского рынка технологий в соответствии с мировым», - отметил Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Russia.

Облачные сервисы SAP

Согласно прогнозу, при среднегодовом темпе в 21% российский рынок облачных технологий вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

Структура рынка облачных услуг в России. Прогноз

Сергей Македонский, президент ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА», отметил: «Наша ассоциация с готовностью поддержала исследовательский проект SAP и Forrester Russia, посвящённый глубокому и детальному анализу рынка корпоративных облачных услуг в России. Мы считаем, что использование технологий и услуг Cloud Computing сегодня очень важно не только для отрасли ИКТ, но, в первую очередь, для российских предприятий любого размера и отрасли. Кроме того, облачные технологии традиционно служат мощным инструментом развития постиндустриальной экономики услуг за счет развития инфраструктуры, объединения поставщиков и потребителей, снижения затрат и издержек, более гибкого и эффективного использования ресурсов».