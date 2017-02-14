Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов

Autodesk и Renga Software договорились о совместимости форматов своего ПО для информационного моделирования. Соглашение предусматривает возможность чтения и записи моделей в формате .ifc, также будут затронуты чертежные форматы .dxf и .dwg. Autodesk не считает, что интероперабельность с ее форматами дает вендорам преимущества в конкуренции с ней.

Соглашение Autodesk и Renga Software

Компании Autodesk и Renga Software заключили соглашение об обеспечении совместимости своих программных продуктов, предназначенных для информационного моделирования объектов строительства (BIM). Согласно договоренности, Renga получит доступ к интерфейсам прикладного программирования (API) программ Autodesk, а также приобретет статус партнера Autodesk Developer Network.

По словам Евгения Шувалова, генерального директора Renga, обеспечение совместимости даст возможность чтения и записи моделей в формате .ifc. Однако, по его мнению, «несмотря на постепенный переход к информационному моделированию, в проектных организациях преобладает и еще долго будет преобладать работа с чертежами». Поэтому, если говорить о форматах работы с чертежами, то здесь партнеры планируют обеспечить совместимость в формате .dxf, и уже в апрельском релизе продукции Renga будет добавлена поддержка формата .dwg.

Специфика конвертирования

Как сообщили CNews в Renga, соглашение не подразумевает, что компания теперь напрямую работает с форматами Autodesk. Для этого, как и раньше, используются специальные механизмы-конверторы. Они позволяют читать информацию из файлов, которые созданы в AutoCAD или Revit. «В случае с AutoCAD мы обращаемся к форматам .dwg и .dxf. В случае с Revit мы общаемся через универсальный международный формат .ifc. Renga Software является участником ODA (Open Design Alliance)​ и имеет доступ ко всем современным инструментам для работы с данными форматам», – поясняет Шувалов.

По его словам, выгода от сотрудничества заключается в том, что Renga получает версии ПО Autodesk для тестирования чтения и записи в эти форматы. В результате меньше времени тратится на коммуникации между техническими специалистами. Renga сосредоточила внимание на форматах .ifc, .dxf и .dwg, однако соглашение с Autodesk дает ей доступ почти ко всем продуктам партнера.

Пример работы продукта Renga Architecture

Особенности открытых форматов

«Мы сторонники взаимодействия через открытые форматы, поэтому в первую очередь реализовали у себя поддержку .ifc и .dxf, и только теперь, под давлением пользователей, делаем поддержку .dwg», – отмечает Шувалов.

По его словам, преимущество взаимодействия через формат .ifc состоит в передаче данных об объектах предметной области, а не о графических примитивах, как в случае с .dxf и .dwg. То есть, при передаче данных через .ifc стена или колонна, созданные в Revit, будут прочитаны в Renga как стена и колонна соответственно, включая всю нужную атрибутивную информацию.

Шувалов отмечает, что в Renga эти объекты будут рассматриваться как «родные», с сохранением возможности редактирования их параметров. «В спецификации .ifc все объекты строительного мира делятся на классы, и этих классов очень много. С одной стороны это огромные возможности, с другой это высокая трудоемкость поддержки этих классов со стороны разработчиков. В идеологии .ifc нет строгих правил, поэтому могут возникать сложности интерпретации объектов. Именно это нам нужно отрабатывать во взаимодействии с коллегами-разработчиками», – подводит итог директор Renga.

Программа интероперабельности Autodesk

По словам Анастасии Морозовой, генерального директора Autodesk CIS, Autodesk старается по возможности обеспечивать интероперабельность своей продукции с решениями других разработчиков. Все основные продукты компании проходят сертификацию на совместимость с форматом .ifc. Сейчас у Autodesk насчитывается 14 таких продуктов. Как пояснили CNews в компании, это больше, чем у кого-либо из вендоров.

Кроме того, Autodesk заключает соглашения о совместимости форматов с другими производителями систем автоматизированного проектирования. Например, в июне 2016 г. было подписано соглашение о совместимости программных решений Autodesk с продуктами компании Trimble. В марте 2016 г. аналогичная договоренность была достигнута с компанией Siemens. Она затронула программные решения для управления жизненным циклом (Product Lifecycle Management, PLM).

Как пояснили в Autodesk, компания не боится, что конкуренты, получившие возможность работать с ее форматами, потеснят ее на рынке. «Мы не боимся конкуренции, если она честная. Это еще одно доказательство нашей открытости и готовности конкурировать функционалом продуктов, а не методом ограничений чего-либо или кого-либо», – считают в Autodesk.

Чем занимается Renga Software

Renga Software – это совместное предприятие компаний «Аскон» и «1С», о создании которого было объявлено в сентябре 2016 г. Renga занимается разработкой BIM-решений. Основными продуктами компании являются архитектурно-строительная система Renga Architecture и система для проектирования конструктивной части зданий и сооружений Renga Structure.

Авторские права на программные продукты Renga принадлежат «Аскону». Компания «1С» участвует в проекте инвестициями и ресурсами для совместной разработки, маркетинга и дистрибуции корпоративного ПО. Продукты Renga предполагается интегрировать с комплексным решением «1С:ERP Управление строительной организацией 2» и другими отраслевыми системами управления и учета «1С», используемыми в проектных, строительных и эксплуатационных организациях.

Autodesk на российском рынке

Autodesk – это американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), который базируется в Сан-Рафеле, штат Калифорния. Компания была основана в 1982 г. Джоном Уолкером (John Walker) и Дэном Дрейком (Dan Drake). Является одним из крупнейших в мире производителей ПО для промышленного и гражданского строительства, машиностроения и медиа-рынка.

В ноябре 2016 г. компания, которая имеет офис в России, открыла здесь свой интернет-магазин, рассчитанный на физических лиц. До этого в сентябре 2016 г. Autodesk снизила цены на все свои программные продукты в России на 21-45%. Кроме того, с 1 февраля 2016 г. компания отказалась от продаж пожизненных лицензий на 22 своих основных продукта. В России и других странах СНГ покупатели теперь могут оплачивать пользование продуктами Autodesk на 3 или 12 месяцев.

В августе 2014 г. Autodesk проинформировала своих российских партнеров о запрете на продажу продуктов и услуг отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США. В письме Autodesk были указаны 14 компаний, в том числе из оборонной и нефтегазовой отраслей.

Вскоре после этого глава российского офиса Autodesk Алексей Рыжов выразил сожаление о санкциях, под действие которых попали российские клиенты его компании.