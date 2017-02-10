Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку

Новая сделка Luxoft

Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении активов украинской ИТ-компании IntroPro. Речь идет о покупке трех компаний: американской IntroPro US, украинской Intro Pro Ukraine и оффшора с Британских Виргинских островов IntroPro Software.

Luxoft осуществит приобретение через две свои «дочки» - американскую Luxoft USA и кипрскую Luxoft International. Сумма сделки составит $28,3 млн, из которых около $5 млн в течение трех лет будут находиться на счете специального эскроу-агенту в качестве гарантий выполнения условий продавцами. Также, в случае достижения IntroPro определенных финансовых показателей по итогам 2017 г. и 2018 г., продавцы компании смогут получить дополнительное вознаграждение.

Чем занимается IntroPro

IntroPro имеет офисы на Украине (в Киеве) и в США (в Лос-Анджелесе и Хобокене). Компания занимается разработкой, тестирование и поддержкой ИТ-решений, преимущественно для организаций из области телекоммуникаций, медиа и развлечений. 90% своей выручки IntroPro получает от клиентов из Северной Америки.

В Luxoft отмечают схожесть своей корпоративной культуры с культурой IntroPro. Совершая покупку, Luxoft надеется усилить свои позиции на телекоммуникационном рынке, предложив решения для беспроводных, кабельных и спутниковых операторов. В частности, обе компании объединят усилия по разработке облачных ТВ-приставок и других средств доставки контента, систем управления контентом и подпиской, аналитикой на основе технологии больших данных и других перспективных проектов.

Luxoft купил украинскую ИТ-компанию IntroPro, поставщика американских

телекоммуникационных и медиа-компаний за $28,3 млн

Со своей стороны, гендиректор IntroPro Иван Дианов назвал сделку с Luxoft логичным этапом в развитии компании: благодаря интеграции с глобальной платформой Luxoft компания IntroPro сможет выйти на новый уровень.

Крупные сделки Luxoft

Напомним, в 2016 г. Luxoft осуществила самое дорогое приобретение в своей истории, купив американского ИТ-консультанта Insys Group, специализирующегося на фармацевтической и медицинской области. Сумма сделки, с учетом отложенных обязательств, составит до $71,3 млн. Среди крупных сделок Luxoft также можно отметить приобретение американского разработчика решений в области интернета вещей Radius за $27,7 млн и покупку за $28,5 млн британской Excellian, занимающуюся интеграцией и техническим консалтингом в области трейдинга и систем управления финансовыми рисками.