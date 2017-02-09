ЦБ хочет перевести бюджетников на карты «Мир» на полгода раньше, чем ожидалось

Перевод бюджетников и пенсионеров на российские карты «Мир» может начаться не с 2018 г., а на шесть месяцев раньше. С такой идеей выступает Центробанк.

Перенос сроков обслуживания бюджетников

Бюджетников и пенсионеров России могут начать переводить на отечественные карты «Мир» уже с 1 июля 2017 г., а не с 1 января 2018 г., как это предусмотрено сейчас в соответствующем законопроекте. При этом полный перевод может продлиться для бюджетников до 1 июля 2018 г., а для пенсионеров растянутся на несколько лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, инфраструктура вся разработана, но плавно, чтобы это было комфортно людям, — цитирует агентство Набиуллину. — На наш взгляд, правильно, чтобы для новых клиентов, бюджетников и пенсионеров, мы бы установили сроки даже не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств уже на карту "Мир". Но сделали бы переходный период для пенсионеров в плановом режиме, по мере того, как карты, они обычно выдаются на 2-3 года, старые карты, уже исчерпывают свои сроки, и выдавались бы новые карты "Мир". А для работников в бюджетной сфере тоже установить срок, допустим, до 1 июля 2018 года — такой плавный-плавный будет переход».

Законотворческая подоплека

Законопроект, который устанавливает обязанность банков с 2018 г. использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов, был внесен в Госдуму в декабре 2016 г. несколькими депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Для бюджетников использование российских платежных карт может начаться с июля 2017 года

По данным «Интерфакса» этот законопроект уже получил предварительное одобрение Минфина. Ведомство подготовило положительный проект соответствующего отзыва.

По мнению министерства в изложении агентства, законопроект позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов, а также обеспечить доступность национальных платежных инструментов для всех категорий получателей средств бюджетов и внебюджетных фондов.

Законопроект также предлагает расширить список участников «Национальной системы платежных карт» (НСПК) за счет включения иностранных кредитных организаций, зарубежных центробанков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк. С точки зрения ведомства, расширение перечня участников НСПК позволит расширить сеть приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом.

Техническая готовность

Также сегодня стало известно, что сеть банкоматов в России будет полностью готова к приему карт «Мир» не позднее апреля 2017 г. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС

«Думаю, что мы даже чуть раньше закончим раскрытие сети (банкоматов и POS-терминалов российских банков; — прим. агентства), чем 1 апреля 2017 года», — сказала она.

Отметим, что отдельные банки работают с картой «Мир» уже достаточно давно. В частности, в сентябре 2016 г. о завершении работ по интеграции с национальной платежной системой и начале обслуживания карт в банкоматах и торгово-сервисной сети сообщил Сбербанк.

Что такое карты «Мир»

Отечественная платежная система «Мир» является российским аналогом таких систем как Visa, Mastercard и пр. Создатели «Мира» изначально задумывали свою одноименную карту не как сугубо российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Первая эмиссия карт для работы в платежной системе «Мир» произошла в декабре 2015 г. Оператором «Мира» выступает акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданное в июле 2014 г. на волне введенных против России санкций. Структура была призвана обеспечить технологическую независимость банковской системы страны.