Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba

Южнокорейская Hynix готова купить долю в полупроводниковом бизнесе японской компании Toshiba, испытывающей финансовые затруднения в результате рискованных сделок в сфере ядерной энергетики. Hynix не единственный претендент на покупку доли Toshiba.

Полупроводниковый интерес

Второй по величине в мире производитель модулей компьютерной памяти южнокорейский Hynix намерен приобрести долю в производстве полупроводников японской компании Toshiba. Как пишет южнокорейское издание Yonhap, Hynix готов купить 20% в бизнесе, заплатив за них 2-3 трлн вон ($1,8 – $2,7 млрд). По предварительным оценкам аналитиков, весь бизнес по производству чипов памяти Toshiba стоит порядка 1-1,5 трлн иен ($9-13 млрд).

Напомним, Toshiba заявила о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа в январе 2017 г. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд иен ($2,61 млрд). Поводом для этого стала борьба Toshiba с многомиллиардными убытками от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США.

В 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. теперь уже дочернее предприятие японской корпорации Westinghouse Electric купило занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн. Убытки от этих сделок, по оценке аналитиков Toshiba, составили порядка 100 млрд иен. Это повлекло снижение стоимости акций компании, в итоге сумма прогнозируемого убытка компании по итогам 2017 г., по расчетам экспертов, может составить 500 млрд иен ($4,3 млрд).

Претенденты на память

Между тем, по данным Reuters, на долю полупроводникового бизнеса Toshiba есть еще один претендент – американская компания Micron Technology Inc (торговые марки Crucial Technology и Lexar Media), специализирующаяся на выпуске памяти DRAM и NAND, а также флеш-памяти.

На долю в производстве флеш-памяти Toshiba претендуют уже более двух покупателей

Официально ни в Hynix, ни в Micron Technology информацию не комментируют.

Еще одним претендентом на долю в полупроводниковом бизнесе Toshiba могут стать финансовые инвесторы из Bain Capital. Уточняя список интересующихся акциями Toshiba, Reuters отмечает, что в нем нет южнокорейской компании Samsung Electronics, также специализирующейся на флеш-памяти.

Аналитики издания не исключают и совершенно другого развития событий: Toshiba, финансовый кризис которой фактически миновал, может получить инвестиции на развитие полупроводникового бизнеса, отказавшись в итоге от продажи. По оценкам экспертов крупнейшего инвестиционного банка Nomura, мировой объем продаж памяти в 2017 г. вырастет на 56,7% , составив в итоге $116 млрд. Сегмент памяти NAND вырастет на 51,2 % и составит $51 млрд.