В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео

Компания «Интегра-С» запатентовала ГИС «Интегра-планета-4D», в которой все видеокамеры имеют привязку к координатам. Отметив курсором точку на местности, пользователь получает изображение со всех камер, с которых эта точка просматривается. Разработчики утверждают, что в мире нет аналогов этой функциональности.

«Интегра-С» запатентовала привязку камер к координатам

Самарская компания «Интегра-С», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработала геоинформационную систему «Интегра-планета-4D», в которой изображение с камер видеонаблюдения привязано к координатам на местности. Вместо того чтобы искать конкретную видеокамеру и смотреть изображение с нее, система дает пользователю возможность просто выбрать точку на карте, после чего сама находит все камеры, с которых эта точка просматривается, и выводит трансляцию с них на экран. В «Интегра-С» сообщили, что до них такое решение не применялось нигде в мире, и что изобретение уже запатентовано компанией.

Кроме того, на основании данных всех камер, с которых просматриваются заданные координаты, «Интегра-планета-4D» создает 3D-модель этого участка местности и происходящих на нем событий. Модель напоминает трехмерное видео, которое можно отмотать назад или вперед, или задать определенную точку во времени, чтобы увидеть состояние участка местности в нужный момент. Таким образом, например, можно просмотреть 3D-показ дорожного происшествия или другого события, зафиксированного несколькими камерами.

Отслеживание людей и транспорта

«Интегра-планета-4D» может отслеживать перемещения людей по их мобильным телефонам или любым другим устройствам – например, специальным браслетам или картам, которыми пользуются сотрудники компании-заказчика. Перемещения людей также можно наложить на план местности в 3D-формате.

Система позволяет разграничить местность на зоны в соответствии с уровнями доступа и создать для всех присутствующих классификацию «свой-чужой». Программа может выдавать оповещения, если лицо без прав доступа пытается проникнуть в запретную для него зону. Помимо людей, «Интегра-Планета-4D» может отслеживать перемещения транспорта или специальной техники. По каждому такому объекту в систему можно ввести необходимую информацию.

ГИС «Интегра-планета-4D» автоматически находит видеокамеры по координатам и выводит трансляцию на экран

Работа с приборами и системами

Помимо мобильных телефонов и носимых устройств «Интегра-планета-4D» может быть подключена ко всем устройствам, которые есть на участке, в том числе к системам связи, безопасности и контроля: к освещению, системе пожаротушения, компьютерной сети и т. д. Эти приборы и системы также привязываются к географическим координатам. «Интегра-планета-4D» контролирует работу этих систем, может показать неисправный прибор или удаленно отрегулировать доступ к тому или иному компьютеру. Система ведет архивы состояния всех подключенных приборов.

Развернуть «Интегра-планета-4D» можно как в отдельном здании, так и в целом городе, регионе, государстве. Производитель отмечает, что с ее помощью может быть создана единая система безопасности государства.

Видеопрезентация «Интегра-планета-4D»

Помимо различных систем в зданиях, «Интегра-планета-4D» способна следить за работой и состоянием подземных и наземных коммуникаций на местности. Также она может хранить и сообщать необходимую информацию о них. Например, для подземных систем это диаметр труб, глубина залегания, материал изготовления или дата последнего проведения работ.

Технические особенности

«Интегра-планета-4D» работает на платформах с открытыми исходными кодами Linux, «Заря» и др. Она интегрируется с другими ГИС, в том числе с Open Street Map, Yandex, ИНГЕО, «Панорамой» и т. п. Данные из различных ГИС можно добавлять на план местности слоями.

Система использует открытые протоколы, что облегчает ее взаимодействие с продуктами различных производителей. Информация в «Интегра-планета-4D» защищена шифрованием и электронной подписью.

Заказчики продукта

«Интегра-планета-4D» предназначена для обеспечения безопасности таких объектов как вокзалы, мосты, гидросооружения, порты, тоннели, объекты ТЭК, заводы, вузы, торгово-развлекательные центры и т. п. Система работает с 2014 г. Среди ее заказчиков числятся АПК «Безопасный город» в Новомосковске, филиалы Банка России, Сбербанка, Балтийского банка в Самарской области, ряд заводов и фабрик в этом же регионе. Кроме того, «Интегра-планета-4D» используют московские и региональные вокзалы и железные дороги РФ.

В госсекторе систему используют Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство транспорта, Министерство чрезвычайных ситуаций, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральная пограничная служба, Федеральная налоговая служба и другие ведомства.

Среди зарубежных заказчиков «Интегра-планета-4D» числятся Министерство внутренних дел ОАЭ, различные объекты в Абхазии, Словакии и Сербии.