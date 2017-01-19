«Эльбрусы» станут основой военного ИКТ-решения «Ростеха»

ПО для техники на «Эльбрусах»

Госкорпорация «Ростех» намерена создать защищенный программно-аппаратный комплекс сетевого обмена информацией с использованием российских процессоров «Эльбрус». Для этих целей входящий в «Ростех» Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) выделил p20 млн на разработку соответствующего ПО для цифровой АТС и многопротокольного маршрутизатора с функциями сетевого экрана. Исполнителем данных работ в формате закупки у единственного поставщика был определен также водящий в «Ростех» НИИ «Масштаб» из Санкт-Петербурга.

В техзадании проекта говорится о том, что он осуществляется «в интересах промышленной технологии создания защищенного унифицированного программно-аппаратного комплекса сетевого обмена информацией при модернизации изделий типа “Булат”». Однако представитель тематической «дочки» «Ростеха» — «Объединенной приборостроительной корпорации», в контур которой непосредственно входит «Масштаб», — Леонид Хозин сообщил CNews, что «Булат» в данном случае — это просто наименование некоего шифра, и проект не имеет отношения к предприятию «Булат», одним из соучредителей которого сейчас выступает «Масштаб».

Напомним, что в мае 2016 г. стало известно, что на базе предприятия «Булат» — дочерней структуры российского производителя оборудования связи Qtech — создается совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома». Как следует из базы ЕГРЮЛ, за Qtech сейчас осталось лишь 25% долей в «Булате», в то время как 37,5% отошло «Масштабу», а еще 37,5% было передано «Вестелекому» — 100-процентной «дочке» «Ростелекома».

Хозин не стал сообщать дополнительных сведений о запущенном сейчас проекте, сославшись на то, что это разработка военного назначения.



«Ростех» создает защищенный телекоммуникационный комплекс с использованием российских процессоров «Эльбрус»

Договор ЦНИИ ЭИСУ с «Масштабом» был заключен 30 декабря 2016 г., хотя в документах, размещенных на сайте госзакупок, сроки исполнения подрядчиком его обязательств прописаны в интервале между 18 ноября 2016 г. и 15 апреля 2017 г.

Какое ПО предстоит разработать «Масштабу»

Как следует из техзадания, «Масштабу» предстоит создать ПО для цифровой АТС, которое обеспечит поддержку стандартов IP-телефонии оконечным оборудованием голосовой связи и сервером АТС. Также ПО должно будет обеспечить поддержку голосовых кодеков и технологию транспортной сети TCP/IP. Расчетная емкость АТС при этом составит не менее 1 тыс. абонентов.

Среди прочих требований к ПО указано обеспечение передачи голосового трафика по цифровым линиям Ethernet, реализацию режима контроля RTP-потоков при трансляции вызовов и в случае обнаружения пропадания потока данных, устройство должно принудительно разорвать текущее соединение, послав в обе стороны соответствующие сообщения (BYE), возможность конфигурирования и настройки параметров функционирования с помощью Web-интерфейса управления, возможность назначения внутренним абонентам различных классов обслуживания и возможность предоставления или блокировки абоненту различных базовых функций. «ПО АТС должно иметь графический интерфейс управления», — добавляют авторы техзадания.

ПО многопротокольного маршрутизатора с функциями сетевого экрана тоже должно будет поддерживать технологию транспортной сети TCP/IP и обеспечить пропускную способность при передаче защищенной информации на уровне не менее 500 Мбит/с.

Среди других требований — статическая и динамическая маршрутизация пакетов, функционирование в соответствии с протоколами IP на сетевом и на канальном уровне. В части программного модуля синхронизации файлов и настроек кластерной системы ПО должно поддерживать функцию автоматизированной синхронизации настроек внутри VRRP-домена. Также ПО должно обеспечивать сетевое экранирование трафика по различным параметрам и возможность обнаружения сетевых вторжений с дальнейшей их фиксацией в журнал.