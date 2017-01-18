Hewlett Packard купила миллиардный стартап всего за $650 млн

Компания HPE приобрела производителя гиперконвергентных систем SimpliVity, стоимость которого оценивалась не менее чем в $1 млрд, за $650 млн. Низкая стоимость сделки вызвала удивление, поскольку SimpliVity до последнего сохраняла видимость благополучия. Это уже второй стартап, основанный и перепроданный израильским спецназовцем Дороном Кемпелом.

HPE выкупила SimpliVity

Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела американский стартап SimpliVity, производителя гиперконвергентных хранилищ, за $650 млн наличными средствами. Стоимость сделки оказалась неожиданно низкой, пишет издание Forbes, так как еще в марте 2015 г. SimpliVity оценивалась в $1 млрд. Тогда же был проведен раунд инвестиций, во время которого было привлечено $276 млн от таких фондов как Kleiner Perkins, Accel и Waypoint Capital. несколько месяцев назад распространились слухи, что HPE готова приобрести компанию за $3,9 млрд.

Поставщики гиперконвергентных систем составляют серьезную конкуренцию производителям более традиционной аппаратуры – таким как Dell EMC и HPE, пишет ресурс Business Insider. После приобретения SimpliVity HP сможет предложить своим клиентам гиперконвергентные решения, которые набирают популярность, отмечает гендиректор HPE Мег Уитмен (Meg Whitman). Это поможет компании конкурировать с Dell EMC, которая свою очередь также инвестирует в этот сегмент и перепродает своим заказчикам гиперконвергентные системы компании Nutanix.

Положение SimpliVity

Анализируя, с чем может быть связано снижение стоимости компании, Forbes отмечает, что до недавнего времени SimpliVity демонстрировала уверенный рост. В октябре 2016 г. в магическом квадранте компании Gartner стартап входил в число «лидеров». По данным самой компании, у нее было на тот момент 750 сотрудников по всему миру, а выручка удваивалась за год, поскольку с 2013 г. вендор реализовал более 6 тыс. систем. Около 50% продаж осуществлялось за пределами США, так как компания имела более 1 тыс. партнеров в 73 странах мира.

Однако в том же 2016 г. появились признаки, что SimpliVity столкнулась с трудностями, пишет Forbes. Расходы на производство были урезаны, также было проведено три волны сокращений, которые задели в основном отделы продаж, клиентской поддержки и маркетинга, в то время как инженеры и разработчики остались на своих местах. Компания назвала эту меру временной и отметила, что продолжает активно нанимать специалистов по всему миру.

Гендиректор HPE Мег Уитмен собирается предложить своим клиентам гиперконвергентные решения

Nutanix как более успешный конкурент

Таким образом, еще недавно считалось, что SimpliVity входит в число «единорогов» – стартапов стоимостью $1 млрд и выше. К ним же относится главный конкурент вендора на рынке гиперконвергентных решений – компания Nutanix, стоимость которой оценивалась в $2 млрд.

В сентябре 2016 г. Nutanix стала публичной компанией, выбросив на биржу акции по цене $16 за штуку. Цена быстро поднялась до $37, а общая стоимость компании в итоге составила около $5 млрд. В России продукцию Nutanix реализует компания «Техносерв».

Рынок гиперконвергентных решений

Конвергенция – это принцип совмещения в одном комплексе сервера, системы хранения данных, сетевых устройств и компонентов управления. Гиперконвергентные системы – это модульный вариант конвергентных систем, где мощность наращивается не за счет добавления дисков, памяти, процессоров и другого оборудования по отдельности, а благодаря установке стандартизированных модулей. Системы этого типа обеспечивают одну точку входа для технической поддержки, а также позволяют обращаться к одному вендору для обслуживания компонентов.

Согласно исследованию ассоциации Storage Networking Industry Association, вышедшему в июне 2016 года, 47% опрошенных предприятий с числом сотрудников более 1 тыс. используют или оценивают гиперконвергентные предложения для консолидации своей инфраструктуры, а 42% делают это с целью построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. По оценке Gartner, к 2018 г. рынок гиперконвергентных решений достигнет $19 млрд.

Кто такой Дорон Кемпел

SimpliVity была основана в 2009 г. Дороном Кемпелом (Doron Kempel), бывшим израильским спецназовцем, который был вынужден покинуть армию после неудачного покушения на Садама Хуссейна (Saddam Hussein) в 1992 г. После этого Кемпел переехал в США, где работал сначала на EMC, потом на IBM.

Затем Кемпел выкупил исследовательский центр EMC в Израиле, на базе которого создал собственную компанию по разработке софта для хранилищ Diligent Technologies. Стартап быстро стал успешным, в результате чего в 2008 г. IBM предложила приобрести его за $200 млн., и Кемпел согласился. Таким образом, SimpliVity – это уже второй основанный им и успешно проданный стартап.