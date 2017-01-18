Hewlett Packard купила миллиардный стартап всего за $650 млн
Компания HPE приобрела производителя гиперконвергентных систем SimpliVity, стоимость которого оценивалась не менее чем в $1 млрд, за $650 млн. Низкая стоимость сделки вызвала удивление, поскольку SimpliVity до последнего сохраняла видимость благополучия. Это уже второй стартап, основанный и перепроданный израильским спецназовцем Дороном Кемпелом.
HPE выкупила SimpliVity
Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела американский стартап SimpliVity, производителя гиперконвергентных хранилищ, за $650 млн наличными средствами. Стоимость сделки оказалась неожиданно низкой, пишет издание Forbes, так как еще в марте 2015 г. SimpliVity оценивалась в $1 млрд. Тогда же был проведен раунд инвестиций, во время которого было привлечено $276 млн от таких фондов как Kleiner Perkins, Accel и Waypoint Capital. несколько месяцев назад распространились слухи, что HPE готова приобрести компанию за $3,9 млрд.
Поставщики гиперконвергентных систем составляют серьезную конкуренцию производителям более традиционной аппаратуры – таким как Dell EMC и HPE, пишет ресурс Business Insider. После приобретения SimpliVity HP сможет предложить своим клиентам гиперконвергентные решения, которые набирают популярность, отмечает гендиректор HPE Мег Уитмен (Meg Whitman). Это поможет компании конкурировать с Dell EMC, которая свою очередь также инвестирует в этот сегмент и перепродает своим заказчикам гиперконвергентные системы компании Nutanix.
Положение SimpliVity
Анализируя, с чем может быть связано снижение стоимости компании, Forbes отмечает, что до недавнего времени SimpliVity демонстрировала уверенный рост. В октябре 2016 г. в магическом квадранте компании Gartner стартап входил в число «лидеров». По данным самой компании, у нее было на тот момент 750 сотрудников по всему миру, а выручка удваивалась за год, поскольку с 2013 г. вендор реализовал более 6 тыс. систем. Около 50% продаж осуществлялось за пределами США, так как компания имела более 1 тыс. партнеров в 73 странах мира.
Однако в том же 2016 г. появились признаки, что SimpliVity столкнулась с трудностями, пишет Forbes. Расходы на производство были урезаны, также было проведено три волны сокращений, которые задели в основном отделы продаж, клиентской поддержки и маркетинга, в то время как инженеры и разработчики остались на своих местах. Компания назвала эту меру временной и отметила, что продолжает активно нанимать специалистов по всему миру.
Nutanix как более успешный конкурент
Таким образом, еще недавно считалось, что SimpliVity входит в число «единорогов» – стартапов стоимостью $1 млрд и выше. К ним же относится главный конкурент вендора на рынке гиперконвергентных решений – компания Nutanix, стоимость которой оценивалась в $2 млрд.
В сентябре 2016 г. Nutanix стала публичной компанией, выбросив на биржу акции по цене $16 за штуку. Цена быстро поднялась до $37, а общая стоимость компании в итоге составила около $5 млрд. В России продукцию Nutanix реализует компания «Техносерв».
Рынок гиперконвергентных решений
Конвергенция – это принцип совмещения в одном комплексе сервера, системы хранения данных, сетевых устройств и компонентов управления. Гиперконвергентные системы – это модульный вариант конвергентных систем, где мощность наращивается не за счет добавления дисков, памяти, процессоров и другого оборудования по отдельности, а благодаря установке стандартизированных модулей. Системы этого типа обеспечивают одну точку входа для технической поддержки, а также позволяют обращаться к одному вендору для обслуживания компонентов.
Согласно исследованию ассоциации Storage Networking Industry Association, вышедшему в июне 2016 года, 47% опрошенных предприятий с числом сотрудников более 1 тыс. используют или оценивают гиперконвергентные предложения для консолидации своей инфраструктуры, а 42% делают это с целью построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. По оценке Gartner, к 2018 г. рынок гиперконвергентных решений достигнет $19 млрд.
Кто такой Дорон Кемпел
SimpliVity была основана в 2009 г. Дороном Кемпелом (Doron Kempel), бывшим израильским спецназовцем, который был вынужден покинуть армию после неудачного покушения на Садама Хуссейна (Saddam Hussein) в 1992 г. После этого Кемпел переехал в США, где работал сначала на EMC, потом на IBM.
Затем Кемпел выкупил исследовательский центр EMC в Израиле, на базе которого создал собственную компанию по разработке софта для хранилищ Diligent Technologies. Стартап быстро стал успешным, в результате чего в 2008 г. IBM предложила приобрести его за $200 млн., и Кемпел согласился. Таким образом, SimpliVity – это уже второй основанный им и успешно проданный стартап.