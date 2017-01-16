Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО

Минкомсвязи перевела ведомственный сегмент системы «Мир» с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрусах». В работе ГИС «Мир» использует PostgreSQL, Apache ActiveMQ, Redis и другие свободные программные решения.

ГИС «Мир» перешла на российские решения

Ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир» в 2016 г. был переведен на отечественные аппаратные и открытые программные решения. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи, уточнив CNews, что работы были осуществлены в рамках двух проведенных министерством тендеров — на поставку оборудования для изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Сумма контракта по первому тендеру составила p49,5 млн, по второму — p195,3 млн. Победителем оба раза был определен Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука. Местом поставки оборудования в обоих случаях был указан подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход». Именно он первоначально выступал самостоятельным заказчиком данных работ, но затем процедура была переформатирована, и право заключения контрактов перешло к Минкомсвязи.

Сейчас на базе «Мира» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Проект реализуется Минкомсвязи и МВД совместно с другими ведомствами.

Минкомсвязи перевело ведомственный сегмент миграционной системы «Мир» на отечественную аппаратную платформу

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства, — заверяет директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

Замещение «железа»

В Минкомсвязи рассказали, что ранее в системе использовались серверы компании IBM. Теперь на смену американскому «железу» пришло порядка 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», одним из соразработчиков которых является вышеупомянутый Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука.

Речь идет об использовании в «Мире» различных типов серверов баз данных, серверов приложений, серверов сетевого распределенного хранилища и технологических серверов.

Также в две поставки вошли коммутаторы сети хранения данных и сети передачи данных, серверные шкафы, переключатели IP KVM, кабели UTP, источники бесперебойного питания.

Импортозамещение ПО

Что касается ПО, то в Минкомсвязи ограничились сообщением о замене различного софта IBM (не уточняя, какие именно продукты были задействованы), на межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также «более 20 решений на базе СПО».

Источник CNews, знакомый с ходом проекта, указал, что ответ на вопрос, какие именно открытые программные решения были использованы в «Мире», следует искать в конкурсных документах первоначального тендера на поставку оборудования, который объявлял «Восход».

Рассматривая его, CNews ранее писал, что требующиеся «Миру» серверы на «Эльбрусах» используют одноименную ОС («Эльбрус»; построена на основе ядра Linux, поддерживает открытые приложения: редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты).

По условиям старого тендера, ОС должна была поддерживать СУБД PostgreSQL, брокеры гарантированной доставки сообщений Apache ActiveMQ, ПО хранилища данных Redis, Ceph и Librados, балансировщики нагрузки PgBouncer и Nginx, менеджеры ресурсов кластера и средства защиты от сбоев Pacemaker, ПО для обмена сообщениями между узлами кластера Corosync, средства защиты от сбоев Sentinel, ПО резервного копирования Bacula, утилиты для резервного копирования Barman, ПО сетевого мониторинга Zabbix, ПО сервисной поддержки OTRS, средства IP-телефонии Asterisk, среды разработки Java OpenJDK, серверы приложений Apache Tomcat. По данным источника CNews, именно эти решения и были задействованы в «Мире».

Что еще было сделано для «Мира»

Также в 2016 г. Минкомсвязи провело работы по проектированию программно-технических решений и разработке типового программного обеспечения для оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Благодаря этому в будущем сотрудники МФЦ смогут начать принимать заявления, включая регистрацию биометрических данных заявителей, и выдавать загранпаспорта нового поколения с учетом требований по информационной безопасности. Также для работы в режиме единого окна предусмотрена интеграция разработанных решений с информационными системами МФЦ.

В 2016 г. Минкомсвязи также обеспечила взаимодействие системы «Мир» с Единым электронным сервисом системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0). Это должно позволить в 2017 г. ускорить доставку информации о снятии ограничений на выезд за границу граждан — от Федеральной службы судебных приставов до пограничных пунктов пропуска.

Также в ноябре 2016 г. в Монреале в рамках XII симпозиума Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялся переход России на онлайн-обмен с государствами-членами ИКАО страновыми сертификатами. Это должно позволить повысить уровень контроля легитимности документов, удостоверяющих личность на пограничных пунктах.

История и назначение «Мира»

Система «Мир» была утверждена постановлением Правительства от 6 августа 2015 г. Система объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета.

Взаимодействие и деятельность федеральных госорганов и организаций в рамках системы координирует МВД. Минкомсвязи при этом обеспечивает реализацию единой технической политики, ИКТ-взаимодействие на базе единой информационно-технологической инфраструктуры, а также формирует правила и процессы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие.

В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота.