ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена

ПК на «Эльбрусах» пошел в серию



Один из главных разработчиков линейки российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ завершила цикл подготовки серийного производства персональных компьютеров «Эльбрус-401 РС». В их основе лежит микропроцессор «Эльбрус-4С» — система на кристалле, выполненная по технологии 65 нм, содержащая четыре вычислительных ядра, кэш-память 2-го уровня общим объемом 8 МБ, три контроллера памяти, три канала межпроцессорного обмена и канал ввода-вывода.



Новинка предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.



Опытные образцы этого ПК увидели свет еще в мае 2015 г., и в компании утверждают, что после этого ей потребовалось время на то, чтобы наладить кооперацию отечественных предприятий, являющихся контрактными производителями, отладить схемотехнические решения, оптимизировать стоимостные параметры. Основные технологические операции по производству ПК, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, осуществляются в России.

Персоналки на «Эльбрусах» готовы к серийному производству

Ранние партии ПК измерялись десятками. Например, в 2015 г. 50 образцов новой техники сошли с конвейера предприятия «Октябрь» в Каменске-Уральском, а еще 80 в произвел «Ижевский радиозавод». Сейчас утверждается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.



Конфигурация и цена



В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23 дюйма, клавиатура, мышь. Предустановленное программное обеспечение — операционная система «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает приложения с открытым исходным кодом, в том числе редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты. Также в ней имеются средства для разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.



Уточняется, что ПК позволяет запускать не только эту ОС, но также и другие операционные системы, предназначенные для платформ Intel x86 и х86-64, — прежде всего Windows XP и различные варианты Linux. Эта возможность обеспечивается программно-аппаратной системой двоичной трансляции.



ПК «Эльбрус-401 РС» так называемой модификации «Б» выполнен в корпусе MiniTower (см. фото). На материнской плате реализован набор периферийных интерфейсов: Gigabit Ethernet, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта). На плате предусмотрено посадочное место и установлен SSD-диск формата microSATA.



У компьютера имеется разъем PCI-Express х16 (используются 8 линий), позволяющий устанавливать карты расширения или 3D видеокарту семейства AMD Radeon (установлена в штатной конфигурации). Интерфейс IDE подведен к разъему карты CompactFlash (используется для нужд двоичного транслятора).



Ранее представитель МЦСТ Константин Трушкин в разговоре с CNews отказывался конкретизировать розничную цену на опытные ПК. Теперь в компании говорят, что после снижения производственных издержек цена на ПК «Эльбрус-401 РС» модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет p199 тыс. (включая НДС).

