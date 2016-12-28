Путина просят отрегулировать в России фитнес-трекеры

Помощнику Президента России Игорю Щеголеву представили проект дорожной карты «Интернет + Медицина». В числе прочего документ предполагает введение госрегулирования носимых медицинских устройствами и фитнес-браслетов с созданием соответствующего реестра, который будет вести Роскомнадзор. Также в документе говорится о необходимости применения технология big data для обработки деперсоницифированных массивов медицинских данных.

«Яндекс» поможет интернет-медицине

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Интернет+Медицина», подготовленной для рабочей группы по развитию интернета и смежных отраслей под руководством помощника президента Игоря Щеголева. После утверждения данный документ будет направлен Президенту России Владимиру Путину.

Главой подгруппы, разрабатывающей дорожную карту «Интернет+Медицина, является гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин. Документ предполагает ряд мероприятий на период 2017-2018 г.г. по развитию дистанционных медицинских услуг, применению ИТ в здравоохранении и медицине, повышению государственного контроля в сфере здравоохранения и усилению ответственности медицинского персонала.

Реализацией запланированных мероприятий должны будут заниматься Министерство здравоохранения, Минкомсвязи, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Экспертный совет при правительстве, Фонд развития интернет-инициатив, Институт развития интернета и другие организации.

Фитнес-устройства занесут в Реестр Роскомнадзора

Авторы документа предлагают заняться регулированием и стимулированием развития персональной медицины., включая медицинские и носимые фитнес-устройства. Для этого предлагается проанализировать российский и международный опыт и ко II кварталу 2017 г. представить в Правительство соответствующий доклад.

К I кварталу 2017 г. должны быть создана приказом Минздрава система сертификации медицинских и иных носимых устройств. Она необходима для осуществления государственного контроля над такими устройствами с целью обеспечения безопасности, качества и эффективности их использования гражданами.

Среди идей дорожной карты «Интернет + Медицина», подготовленной для Президента России,

есть создание при Роскомнадзоре особого реестра фитнес-трекеров

К III кварталу 2017 г. планируется создание реестра персональных медицинских устройств и их категорирование в зависимости от целей использования. Реализацией этих инициатив займется Министерство здравоохранения совместно с Минпромторгом, Минкомсвязи и Роскомнадзором. Из этого можно сделать вывод, что реестр носимых устройств будет вести Роскомнадзор.

Медицинские данные россиян обсчитает big data

Другое направление мероприятий дорожной карты – использование технологий «больших данных» (big data) в здравоохранении. К III кварталу 2017 г. предполагается провести анализ имеющихся массивов первичных деперсонализированных медицинских данных и информации для последующей обработки в исследовательских и научных целях, а также в целях получения статистики, основанной на первичных данных. О результатах будет доложено в правительство.

В 2018 г. будут проведены пилотные проекты по использованию «больших данных» в системе здравоохранения. Соответствующие доклады будут ежегодно направляться в правительство. Также будет подготовлен системный проект использования «больших данных» в системе здравоохранения и создан реестр соответствующий проектов. К III кварталу 2018 г. будут приняты изменения в нормативно-правовую базу в целях организации доступа к массивам первичных деперсонализированных медицинских данных и информации.

Система интеллектуальной помощи врачу

Еще один раздел дорожной карты связи со стимулированием разработок систем хранения медицинский знаний и интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений (ИСППР). В III квартале 2017 г. Минздрав разработает требования к хранению и обеспечению доступа к медицинским знаниям. В IV квартале 2018 г. будет законодательно введена классификация и обязательная сертификация ИСППР для применения в клинической деятельности.

Дорожная карта предполагает создание условий для предоставления доступа к медицинским данным, включая электронные медицинские карты. В IV квартале 2017 г. должны быть разработаны предложения по унификации форматов обмена данными между информационными системами медицинских организаций вне зависимости от форм собственности.

Электронные медицинские карты и рецепты

Во II квартале 2018 г. будут внесены изменения в нормативно-правовую базу для формирования условий обмена сведениями, содержащими врачебную тайну и персональные данные, и предоставления таких сведений в иные организация. К IV кварталу 2018 г. будет обеспечена возможность получения и использования пациентом и его законным представителем медицинской информации в электронном виде, в том числе и через интернет.

Во II квартале 2017 г. планируется создать условия для легализации и контроля дистанционных продаж безрецептурными лекарственными средствами. В следующем квартале будут внесены изменения в нормативную базу, обеспечивающие включение электронных рецептов в юридически значимый электронный документооборот в системе здравоохранения. Это позволит организовать отпуск рецептурных лекарственных препаратов населению в розничной и оптовой торговли, в том числе и в интернете.

Законодательное закрепление телемедицины

Большое внимание авторы документа уделили вопросам телемедицины. В I квартале 2017 г. должны быть приняты поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан», обеспечивающего правовые основы телемедицинских технологий. I квартал 2017. Затем в течение полугода должны быть приняты нормативные акты, определяющие: порядок и правила создания, испытания, сертификации и внедрения телемедицинских технологий, продукции и услуг; оказания медицинских услуг с применением телемедицинских технологий; пределы и порядок наступления ответственности участников телемедицинской деятельности, включая медицинские организации, медицинский персонал, операторов систем связи и передачи данных.

В III квартале 2017 г. будут приняты стандартов безопасного обмена данными между независимыми компьютерными системами медицинских организаций всех организационно-правовых форм собственности. Речь идет о технических требованиях к каналам связи, техническим устройствам и хранению информации, которые позволят обеспечить безопасный обмен медицинскими данными. Также будет регламентирован порядок идентификации пользователей, в том числе порядок вынесения и авторизации врачебного решения/медицинского заключения.

В III квартале будут реализованы пилотные проекты оказания телемедицинской помощи – в том числе с применением технологий, позволяющих пациентам с хроническими заболеваниями осуществлять мониторинг состояния здоровья в домашних условиях.

Тогда же будет произведен расчет тарифов обязательного медицинского страхования для медицинских услуг, оказываемых с применением телемедицинских технологий. Вместе с этим будет разработана и рассчитана модель и источники финансирования соответствующих услуг. Кроме того, на III квартал 2017 г. запланирована разработка Концепции развития системы электронного здравоохранения до 2025 г.

Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий дорожной карты должна обеспечить по итогам 2018 г. достижение следующих мероприятий. Количество форм учетной медицинской документации, утвержденной для предоставления в электронном виде, достигнет 10 единиц. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, имеющих возможности для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, составит 25%. Пилотные проекты по внедрению телемедицинских технологий будут осуществляться на территории десяти субъектов федерации, в рамках соответствующих проектов будет апробировано восемь телемедицинских технологий.

Охват телемедицинским мониторингом отдельных категорий граждан (инвалиды, беременные, хронические больные) от общего числа зарегистрированных жителей данной категории составит 15%. Телемедицинские услуги будут доступны 20% жителей труднодоступных и отдаленных регионов страны. Доля медицинских специалистов, прошедших процедуру аккредитации с применением технологий дистанционного образования, составит 30%, а доля дистанционной торговли лекарственными препаратами в общем рынке торговли лекарственными препаратами составит 10%.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила CNews, что сейчас подготовлен проект дорожной карты, в которой, помимо вопросов телемедицины, отражены такие темы, как «большие данные» в здравоохранении, развитие рынка носимых медицинских устройств и гаджетов и дистанционная продажа лекарственных средств. «Но прежде всего необходимо сначала принять поправки в законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в том числе ввести понятие телемедицины в правовое поле, - считают в «Яндексе». - Мы считаем, что появление и развитие телемедицины сможет серьезно улучшить качество жизни врачей и пациентов, сделает врачебную помощь доступнее, а распределение времени врачей - более эффективным. Так, например, телемедицина уменьшит время, которое врач тратит на рутину (в том числе на сбор анамнеза, расшифровку анализов), освобождая время для того, чтобы заниматься более сложными медицинскими задачами».