В России поставят на учет всех учеников — от детсада до аспирантуры

В России появляется новая федеральная ГИС



Сенаторы России поддержали создание Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. На портале Совета Федерации Федсобрания РФ говорится о принятии поправок к соответствующим законам — об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и об образовании.



Согласно новому закону, в целях информобеспечения проведения госаттестации обучающихся предлагается создать Единую федеральную ИС, в которой будет отражена «информация об образовательном пути граждан, начиная с дошкольных организаций и до аспирантуры», говорят авторы инициативы. Практическая суть создания такой системы, уверены авторы инициативы, заключается в том, что все сведения, касающиеся образовательного процесса обучающихся, будут собраны воедино, что, по их мнению, позволит упростить предоставление образовательных госуслуг и облегчит проведение различных мониторингов.



За исключением случаев соблюдения госайны, сведения, содержащиеся в системе, будут открытыми и общедоступными. ГИС будет создаваться поэтапно и окончательно сформируется к 1 сентября 2022 г.



Кому платить



Сообщается, что в ходе обсуждения председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Дмитрий Азаров отметил, что на сегодняшний день средства в полном объеме на создание системы не выделены. Сенатор уверен, что это не должно стать дополнительной нагрузкой на бюджеты регионов и муниципалитетов. Он предложил дать протокольное поручение комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам и комитету СФ по образованию и науке с тем, чтобы провести мониторинг выделения средств на создание системы из бюджета РФ. «Мы должны видеть, что на создание федеральной системы идут федеральные средства», — заявил он. Председатель СФ Валентина Матвиенко предложение Дмитрия Азарова поддержала.

Всех учащихся России учтет единая ГИС, одобренная Совфедом



Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас указал на необходимость и актуальность создания такой системы. «Важно, чтобы у родителей была полная информация об образовательных учреждения страны на всех территориях».



Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина заявила, что по данным опроса, проведенного совместно Минобром и Минкомсвязи, большинство родителей поддерживают создание такой системы. «Она обеспечит учет всей образовательной системы страны, — говорят чиновники. — На сегодня мы знаем, сколько детей рождается, но не владеем информацией о том, сколько из них воспитывается в детских садах, сколько обучается в школах, а сколько дома. Система даст ответы на эти вопросы. Кроме того, она поможет разобраться какие именно образовательные учреждения подходят тем или иным детям».

