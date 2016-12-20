Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров

Российское представительство Unify запускает облачное решение унифицированных коммуникаций нового поколения корпоративного уровня в России – об этом, выступая на прошедшем CNews Forum 2016, заявил генеральный директор Unify в России и СНГ Сергей Размахаев.

Эра облаков

Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций для разного масштаба бизнеса и сегментов рынка: от предприятий малого и среднего бизнеса до крупнейших корпораций.

«Сейчас мы перешли в эру облаков. Это неоспоримый тренд, который будет присутствовать на рынке и трансформировать сознание его участников. Причем речь идет не только об ИТ-сфере, а о бизнесе, как таковом», – пояснил на CNews Forum 2016 генеральный директор в России и СНГ Сергей Размахаев.

По его словам, технологии в России начинают все больше адаптироваться к требованиям бизнеса, становясь нативными помощниками бизнес-задач предприятия.

Сергей Размахаев: Сейчас мы перешли в эру облаков. Это неоспоримый тренд, который будет присутствовать на рынке и трансформировать сознание его участников

Что касается мирового рынка, на нем сейчас растет сегмент унифицированных коммуникаций UC&C. К 2019 г ., по данным IDC, он превысит объем в $240 млн (оборудование и ПО). По словам представителя Unify, растет спрос на платформы, интегрирующие в себе технологические тренды.

Рабочее место нового поколения

В качестве примера востребованного облачного решения Сергей Размахаев привел Circuit – платформу Unify для «высокомобильных сотрудников и виртуальных рабочих групп». Сам проект Circuit существует пять лет, однако его коммерческое применение началось лишь два года назад. Как уточнил представитель Unify, это одно из немногих корпоративных облачных решений с использованием механизмов webRTC, которое может претендовать на создание универсальных рабочих мест нового поколения, когда сотруднику, независимо от его местонахождения и сети, в одном приложении доступно голосовое и видео общение, протоколируемые конференции, чат, обмен файлами, мощный поиск корпоративной информации и контактов, с соблюдением корпоративной политики безопасности, с мощной социальной составляющей, сильно востребованной новым поколением работников.

История компании Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. насчитывает более 150 лет. Около трех лет назад она выделилась из Siemens Enterprise Communications, пройдя ребрендинг и став самостоятельным предприятием. Позже компания вошла в состав международной ИТ-корпорации Atos. Unify разрабатывает телекоммуникационные решения для малого, среднего и крупного бизнеса, государственного сектора и различных областей экономики, позиционируя себя, как мирового лидера в сегменте корпоративной связи с сильными позициями в области систем унифицированных коммуникаций, центров обработки вызовов и защищенных сетей.

О Форуме

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления Пенсионного фонда Николай Елистратов, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.