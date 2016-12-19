Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса

Mail.Ru запустила проект «Облака Mail.Ru для бизнеса», который включает в себя два сервиса: «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». Компания собирается конкурировать с такими продуктами как Glacier, MS OneDrive, Azure и Dropbox. Вендор утверждает, что у «Облака для рабочих групп» нет аналогов в России.

Mail.Ru предлагает облака для бизнеса

Mail.Ru запустила проект «Облака Mail.Ru для бизнеса», предназначенный для бизнеса и предлагающий услуги холодного хранения данных. Проект включает в себя два сервиса – «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп».

Возможности сервисов

«Облако для архивов» даст корпоративным клиентам возможность хранить на серверах Mail.Ru резервные копии файлов, в том числе бекапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы. Облачное хранилище подключается к серверам клиента через интерфейс прикладного программирования (API). Таким образом хранилище выглядит как обычный жесткий диск с очень большим объемом.

«Облако для архивов» размещает данные клиента в двух экземплярах в разных дата-центрах на случай непредвиденных ситуаций. Сервис предлагает функцию автоматического удаления файлов через определенный промежуток времени. Компания полагает, что это будет удобно для тех клиентов, данные которых подпадают под действие закона Яровой.

Сервис «Облако для рабочих групп» работает по аналогии с файловым сервером клиента, при этом доступ к сетевому диску можно открыть только определенной группе сотрудников. Общие папки настраиваются под отделы корпорации, администратор выделяет для каждого отдела объем хранилища и управляет доступом к нему.

Mail.Ru планирует в ближайшие два года захватить 10-15% российского рынка облачных b2b-решений

Технические особенности

Помимо собственно хранения файлов в холодном хранилище предусмотрена возможность их редактирования, в том числе совместного. Однако в отличие, например, от сервиса Azure, отсутствует возможность удаленного запуска клиентом собственных ОС.

Mail.Ru сообщила CNews, что хранение данных на лентах не обеспечивает необходимой ей скорости работы сервиса, поэтому в новых сервисах используются «серверные жесткие диски мировых лидеров, конфигурация которых лучше всего подходит для решения данной задачи». Конкретных производителей серверов Mail.Ru не называет. Компания использует в проекте ПО собственной разработки.

Рынок и конкуренты

По словам руководителя направления облачных и бизнес-сервисов подразделения Почта и портал Mail.Ru Егора Ганина, объем рынка облачных услуг в России в 2015 г. подобрался к 30 млрд руб. По разным оценкам, этот рынок демонстрирует рост от 20% до 80% в год. С новыми сервисами Mail.Ru планирует в ближайшие два года захватить 10-15% рынка облачных b2b-решений.

Среди конкурентов «Облака для архивов» компания называет такие продукты как Glacier, MS OneDrive и Azure. Что касается «Облака для рабочих групп», то в России аналогов нет, утверждает Ганин. По его словам, на международном рынке его аналогами являются MS OneDrive для бизнеса и Dropbox для бизнеса. Сервисы компании будут конкурировать со всеми перечисленными продуктами в сфере хранения данных.

Стоимость и оплата

Клиент платит лишь за реально используемый объем хранилища, дополнительное место предоставляется автоматически. Оценка объема, занимаемого клиентом на сервере, производится каждый час. Оплата осуществляется за количество гигабайт в месяц.

Сервис доступен с 19 декабря. Стоимость взимается только за хранение данных и составляет 3 руб. за 1 ГБ. На данный момент брать деньги за входящий и исходящий трафик к хранилищу компания не планирует.

Тестирование сервисов с последующей доработкой проходило в компаниях «АльфаСтрахование», Biglion и других. Сейчас новые сервисы работают в бета-режиме. За участие в бета-тестировании Mail.Ru предлагает скидку на первый год пользования.