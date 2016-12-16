Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС

Минздрав определил суммы четырех из пяти стандартных контрактов, заключаемых им с обязательными поставщиками серверных мощностей и услуг по поддержке систем ЕГИСЗ — «Ростехом», «Восходом» и «Ростелекомом». Вместо контрактования на один год ведомство перешло к схеме заключения двухлетних договоров. Удельные суммы контрактов при этом существенных изменений не претерпели.

Контрактование на два года вместо одного

Минздрав с помощью четырех тендерных процедур в формате закупок у единственных поставщиков распределил на 2017 г. p1,179 млрд среди компаний, предоставляющих ему в аренду вычислительные мощности для Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и поддерживающих ее ключевые подсистемы. Госкорпорация «Ростех» получит p153,12 млн за предоставление так называемой тестовой площадки ЦОДа для ЕГИСЗ и p281,65 млн за поддержку ее подсистем, подведомственное Минкомсвязи ФГУП НИИ «Восход» получит p372,17 млн за предоставление основной площадки ЦОДа, компания «Ростелеком» получит p371,97 млн за резервную площадку.

Указанные поставщики были определены единственными исполнителями Минздрава по проекту поддержки федерального ЦОДа ЕГИСЗ, включающего три упомянутые площадки, а также по проекту поддержки и развития ключевых систем ЕГИСЗ на период с 2014 по 2018 гг. распоряжением Правительства от 19 декабря 2013 г. Таким образом, в последствии нам следует ожидать еще одной закупки Минздрава у «Ростеха», касающейся развития подсистем ЕГИСЗ в 2017-2018 гг. Его ориентировочная сумма — порядка p240-250 млн (на основании сопоставления с аналогичными контрактами прошлых лет).

Примечательно, что все предыдущие годы Минздрав контрактовался с этими подрядчиками на один год. Переход к двухлетней схеме директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко объяснила CNews появлением распоряжения Правительства 2202-р от 20 октября 2016 г. В нем министерству разрешалось в 2016 г. заключить по данной теме договоры сразу на 2017 и 2018 г. По словам Бойко, это было сделано для оптимизации контрактования и для обеспечения непрерывности услуг.

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Отметим, что как минимум «Ростех» конечным исполнителем своих обязательств перед Минздравом по всему фронту работ традиционно не является, а приглашает на субподряды различные структуры — изначально сторонние, а начиная с 2014 г., собственные дочерние, которые в свою очередь спускают часть обязательств по исполнению контрактов еще дальше — с маржой на каждом из этапов в этой цепочке (об этом ниже).

Перераспределение денег на ЕГИСЗ в 2016 году

Аналогичные услуги в 2016 г. обошлись Минздраву в p612,2 млн. «Ростех» получил p75,72 млн за тестовую площадку ЦОДа, p136,17 млн за поддержку подсистем ЕГИСЗ и p121,33 за развитие этих подсистем, «Восход» за основную площадку ЦОДа получил p93,81 млн и «Ростелеком» за резервную площадку получил p185,14 млн.

При этом 14 июля 2016 г. «Ростех» в формате закупки у единственного поставщика заказал за p50,23 млн мощности тестовой площадки ЦОДа для ЕГИСЗ у татарстанской компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — стопроцентной «дочки» принадлежащей «Ростеху» структуры «РТ-развитие бизнеса». Дата исполнения контракта была ограничена полутора месяцами — с 15 июля по 31 августа 2016 г. В тот же день «Ростех» также в формате закупки у единственного поставщика определил НЦИ поставщиком услуг по поддержке ключевых систем ЕГИСЗ за p90,3 млн — с тем же полуторамесячным интервалом исполнения договора.

Позже, в декабре 2016 г. «Ростех» заключил с НЦИ еще два контракта на 2016 г. Один, на p44,94 млн касался поддержки ключевых подсистем ЕГИСЗ в период с 1 сентября по 31 декабря 2016 г. Второй, на p118,9 млн относился к развитию этих систем в период с 17 октября по 19 декабря 2016 г.

Что касается активности НЦИ, то анализ сайта госзакупок показывает, что летом 2016 г. он безальтернативно отдал за p52,3 млн контракт на поддержку ключевых подсистем ЕГИСЗ в 2016 г. татарстанской компании «Барс груп», которая с весны этого года также принадлежит «Ростеху». Кроме того в активе «Барс груп» оказался безальтернативный контракт с НЦИ на обеспечение работоспособности подсистем ЕГИСЗ за p20,9 млн.

Особенности раздела денег Минздрава в 2015 году

В 2014 г. за сервисные услуги по предоставлению мощностей ЦОДов «Ростех» получил от Минздрава p95,3 млн, «Восход» получил p200,4 млн и «Ростелеком» получил столько же — p200,4 млн.

Примечательно, что в день подписания контракта с Минздравом (31 декабря 2013 г.) «Ростех» заключил субконтракт на оказание услуг с аналогичным названием с созданной выходцами из «Энвижн груп» компанией «Регионком» — на p94,37 млн.

Как писал CNews, позже — в мае 2014 г. — «Ростех» сменил своего субподрядчика на данном проекте. Им стала его уже упоминавшаяся здесь «дочка» «РТ-электронные услуги». В октябре 2014 г. была проведена соответствующая закупочная процедура, а сумма контракта составила p57,3 млн.

Битва за ЦОД для ЕГИСЗ в 2013 году

Первый контракт Минкомсвязи по проекту федерального ЦОДа для ЕГИСЗ был заключен в 2013 г. В апреле ведомство объявило аукцион, который вызвал претензии со стороны Минкомсвязи и члена Совета Федерации Руслана Гаттарова. В частности, министр связи Николай Никифоров написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором попросил отменить аукцион. Сенатор, в свою очередь, направил запросы в ФСБ, ФСТЭК и ФАС. В Антимонопольную службу также жаловалась компания IBS, которая, впрочем, позднее сняла свои претензии. В ответ на запрос сенатора ФАС провела внеплановую проверку, которая установила, что действия заказчика соответствовали 94 ФЗ о госзакупках.

Глава Минкомсвязи предлагал прежде чем проводить аукцион провести проектирование ЦОДа. Гаттарова и IBS среди прочего смущало объединение в один лот разнородных работ и услуг (аренда ЦОДа, каналов связи, перенос на арендуемые мощности разработанных федеральных сервисов). Минздрав ответил на основные претензии в ходе публичных слушаний (см. видеозапись).

В итоге при стартовой цене лота в p1,738 млрд в состоявшихся ожесточенных торгах между «Ростелекомом», «Мегафоном» и МТС победила последняя, снизив начальную стоимость тендера более чем в 3 раза — до p564,9 млн.

Что поддерживает ЦОД ЕГИСЗ

В ЦОДе, который арендует Минздрав, размещаются федеральные прикладные компоненты ЕГИСЗ: сервисы «Интегрированная электронная медицинская карта» (агрегирует данные из электронных медкарт со всей страны) и «Электронная регистратура», система управленческого учета административно-хозяйственной деятельности медицинских организаций, а также реестр нормативно-справочной информации, сервис идентификации и аналитическая система.