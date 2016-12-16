Cisco закрывает провальный проект стоимостью в миллиард долларов

Cisco ликвидирует проект Intercloud, который запустила в 2014 г., чтобы эффективнее конкурировать с Amazon в корпоративном секторе. Клиенты сервиса, вероятно, перейдут на Amazon Web Services. Это не первая «жертва» Amazon за последнее время.

Cisco закрывает Intercloud

Компания Cisco подтвердила, что закрывает облачный проект Intercloud, запущенный в 2014 г. и рассчитанный на корпоративных клиентов. Сервис прекратит работу в марте 2017 г. Все приложения и данные будут экспортированы, в том числе на публичные сервера стороннего провайдера, какого именно – не уточняется.

Возможно, этим «сторонним провайдером» является Amazon, предполагает ресурс Business Insider. Изначально Intercloud был запущен как ответ на растущую угрозу со стороны Amazon, которая является лидером в сегменте корпоративных облаков. Издание оценивает стоимость проектав $1 млрд.

Похожим образом в 2015 г. прекратил своё существование публичный облачный сервис компании HP, после чего она помогла своим клиентам перейти на Amazon Web Services. В свою очередь, компания VMware пыталась сделать то же самое, что и Cisco в проекте Intercloud, то есть создать сеть связанных друг с другом облаков из небольших провайдеров, но была в итоге вынуждена подписать партнёрство с Amazon.

В целом облачные решения Amazon пользуются в корпоративной среде большей популярностью, чем какие-либо другие, отмечает Business Insider. Например, компания Motorola Solutions, выбирая в прошлом месяце между Amazon, Microsoft и Google, отдала предпочтение Amazon в силу «лучших технологий и более зрелой функциональности».

Cisco запустила проект Intercloud в 2014 г., пообещав инвестировать в него $1 млрд в течение двух лет

Принцип Intercloud

Термин Intercloud, или «облако облаков», был придуман редактором журнала Wired Кевином Келли (Kevin Kelly) в 2007 г. по аналогии со словом Internet, если понимать его как «сеть сетей». Идея Intercloud основана на том, что ресурсы каждого конкретного облачного центра ограничены, а географическая привязка на определённом этапе начинает затруднять его работу.

Однако если центры договорятся использовать инфраструктуру друг друга для перераспределения запросов от клиентов, эта проблема будет решена. Подобным образом, например, в гибридных облаках перераспределяется мощность между частными и публичными хранилищами.

Проект Cisco Intercloud

В конце 2013 г. Cisco представила сервис Intercloud Fabric, который позволял виртуальным машинам мигрировать между частным и публичным облаком. В сентябре 2014 г. компания объявила, что в течение следующих двух лет собирается инвестировать $1 млрд в проект всемирно открытого гибридного облака на базе программной платформы OpenStack под названием Intercloud.

Более 30 компаний подписали соглашение о поддержке проекта, который должен был позволить перераспределять по обстоятельствам нагрузку на дата-центры. В их число вошли телеком-провайдеры BT, Logicalis и ANS Group, создатели облаков DiData и WWT, компании-агрегаторы Comstor, Ingram Micro и Tech Data и другие.

Одной из причин закрытия Cisco Intercloud стало то, что проект развивался отдельно от крупных игроков облачного рынка, в том числе Amazon, Microsoft и Google. Вместо того, чтобы использовать модель Cisco, они перешли на новый стиль построения сетей, в котором акцент делается на совершенствовании ПО, а не на передовую дорогостоящую аппаратуру.