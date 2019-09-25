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«Витте консалтинг» и «Юнидата» займутся проектами в области управления данными

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«Юнидата» и «Витте консалтинг» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области управления данными. Сотрудничество «Юнидата» и «Витте консалтинг», которых сближает подход к корпоративным данным как стратегическому активу, повышающему конкурентоспособность предприятий на рынке зарождающейся информационной экономики, будет нацелено на решение задач в области управления данными, их качества и анализа, способов измерения в настоящем и монетизации в будущем. Для реализации таких проектов в портфолио обеих компаний есть зрелые решения, совместным продвижением которых партнеры и займутся в рамках соглашения.

Флагманский продукт компании «Юнидата» – одноименная платформа управления данными, основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения. Это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор, стандартизацию сведений, учет текущей и исторической информации, качество данных и ведение статистики. Главные преимущества решения, предоставляющего широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных, – быстрое внедрение, высокая производительность, гибкость архитектуры и учет специфики бизнес-процессов заказчика.

Компания «Витте консалтинг» разработала платформу по управлению большими данными «Цифровой алфавит», реализованную на базе собственных разработок и компонентов с открытым исходным кодом и предназначенную для обеспечения сервисов эффективной обработки, хранения и представления данных. Включенный в качестве российской программы для ЭВМ в Единый реестр отечественного ПО и изначально создаваемый как высоконагруженная платформа, «Цифровой алфавит» использует событийно-ориентированную парадигму одновременной работы со множеством источников и потребителей данных, осуществляя обработку, анализ, визуализацию данных различных типов и управление ими.

«Подписание соглашения стало следствием взятого нами курса на всестороннее сотрудничество с крупными инфраструктурными компаниями и системными интеграторами, – отметил генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. – Более чем уверены: путем совместных усилий мы сможем не только значительно преобразить ландшафт отечественного рынка программного обеспечения, но и обеспечить ему безоблачное будущее».

«В числе наших приоритетных целей – научить компании эффективно работать с опорой на данные, а данные – работать в интересах заказчиков. В партнерстве с такими игроками российского рынка систем управления данными, как «Юнидата», мы видим хорошие перспективы и для реализации отдельных компонентов Data Governance (концепции стратегического менеджмента данных), и для культивирования на отечественной почве методов инфономики, и для формирования экосистемы цифрового бизнеса в целом», – сказал Алексей Заславский, генеральный директор компании «Витте инновации», директор департамента «Витте консалтинг» (ГК «Айтеко»).

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