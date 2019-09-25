Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов

Oracle и VMware объявили о расширенном партнерстве с целью помочь клиентам использовать корпоративное программное обеспечение и облачные решения двух компаний для перехода в облако. Благодаря новому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации своей стратегии гибридных облаков. С помощью нового решения клиенты получат возможность легко переносить рабочие нагрузки VMware vSphere в облачную инфраструктуру второго поколения Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure и использовать преимущества согласованной инфраструктуры и операционной среды. В рамках данного партнерства Oracle также будет предоставлять техническую поддержку программного обеспечения Oracle, работающего в средах VMware, – как в локальных центрах обработки данных заказчиков, так и в облачных средах, сертифицированных Oracle.

«По мере перехода в облако все большего числа наших клиентов они ищут возможности использования превосходной функциональности VMware. Мы рады, что клиенты Oracle Cloud смогут выполнять рабочие нагрузки VMware в Oracle Cloud и при этом использовать возможности администрирования VMware, – сказал Дон Джонсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Oracle Cloud Infrastructure. – Это стало возможным благодаря поддержке в облаке сетевых протоколов канального уровня (L2) и нашему облачному сервису bare metal. Клиенты смогут сохранить сделанные инвестиции в процессы и инструменты VMware и в то же время воспользоваться преимуществами высочайшей безопасности и производительности облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure».

«VMware очень рада тому, что корпорация Oracle впервые официально предлагает техническую поддержку продуктов Oracle, работающих в среде VMware. Это беспроигрышный вариант для клиентов, – отметил Санджай Пунен, главный операционный директор VMware по работе с клиентами. – Мы также рады приветствовать Oracle как участника программы VMware Cloud Provider Program, которая позволит заказчикам осуществлять миграцию и управлять рабочими нагрузками VMware Cloud Foundation в Oracle Cloud Infrastructure».

В соответствии с данным анонсом Oracle становится партнером по программе VMware Cloud Provider, а продажи решения Oracle Cloud VMware Solution будут осуществляться Oracle и ее партнерами. Данное решение будет основано на VMware Cloud Foundation и предоставит возможности развертывания программно-определяемых центров обработки данных (Software-Defined Data Center, SDDC) с полным программным стеком, включая VMware vSphere, NSX и vSAN. Благодаря согласованным инфраструктуре и операционной среде клиенты смогут мигрировать и модернизировать приложения, беспрепятственно перемещая рабочие нагрузки между локальной средой и Oracle Cloud.

Клиенты получат легкий доступ к сервисам Oracle, таким как автономная база данных Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Cloud Service и Oracle Database Cloud, которые работают в тех же облачных центрах обработки данных, в тех же сетях, с единым порталом и API. Клиенты также смогут использовать для глобального масштабирования быстро расширяющееся региональное присутствие Oracle, не создавая для этого собственных центров обработки данных. Предоставление административного доступа к базовым физическим серверам обеспечивает такой уровень контроля, который ранее был возможен только в локальных средах. Клиенты смогут использовать программное обеспечение VMware vCenter для управления как локальными кластерами, так и SDDC на основе облака Oracle через единую панель. Корпорация Oracle предоставит для этого решения первую линию технической поддержки.

Дополнительно клиенты получат доступ к технической поддержке Oracle для продуктов Oracle, работающих в средах VMware. Это позволит клиентам быстрее решать возникающие проблемы после обновления обязательств Oracle по поддержке. Корпорация Oracle будет оказывать поддержку клиентам с активными сервисными контрактами, использующих поддерживаемую комбинацию продуктов и вычислительных сред Oracle.