ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города

ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города – многофункциональную опору «Ксеон смарт» и подземные распределительные шкафы.

Многофункциональная опора «Ксеон смарт» городской инфраструктуры освещения, связи и безопасности – российское решение для построения территориальных систем умного города.

Сегодня на опорах наружного освещения размещается различное навесное оборудование, в том числе телекоммуникационное, систем видеонаблюдения и оповещения. Фактически опоры освещения стали многофункциональными узлами городской системной инфраструктуры. Создание единого архитектурного решения такого узла, выполненного в современном дизайне и сочетающегося с обликом современного города – важный фактор обеспечения комфортной городской среды, отмечают в ГКС.

«Ксеон смарт» объединяет в одном форм-факторе и дизайнерском конструктивном решении системы освещения, видеонаблюдения, оповещения и озвучивания, экстренную связь, Wi-Fi-доступ в местах массового пребывания людей. Для представителей проектных и монтажных организаций решение интересно возможностями проектного выбора комплекта оборудования, высоты размещения; скрытность Wi-Fi-точки, вандалозащищенностью навесного оборудования и встроенной вызывной панели. По заверению разработчиков, решение обеспечивает высокое качество передачи видеоизображения и звука, а также возможность организации полноценной конференцсвязи посетителей и персонала, находящегося в разных местах территории и ситуационного центра для локализации и расследования инцидентов и оказания экстренной помощи.

Места массового пребывания людей в городе оснащаются постоянно растущим количеством инфокоммуникационных средств для различных целей, в том числе, для обеспечения безопасности. Эти средства требуют подводки электропитания, каналов связи и размещения коммуникационного оборудования так, чтобы оно не занимало лишних площадей и не создавало дополнительной опасности.

Подземные распределительные системы, разработанные ГКС совместно с «Технокомом», предназначены для скрытого размещения электротехнического, слаботочного и телекоммуникационного оборудования. Предлагаемые распределительные шкафы обладают высоким уровнем вандалозащищенности, обеспечивают незатопляемость оборудования и возможность встраивания в любой тип благоустройства территории. Следует отметить, что подземные распределительные системы особенно интересны для стесненных условий, дорог, улиц, исторических зон и парков.