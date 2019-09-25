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D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов

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D-Link объявила о начале продаж гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов DGS-1100-10MP/C, DGS-1100-26MP/C, DGS-1100-26MPP/C новой аппаратной версии. Новинки предназначены для применения в профессиональных системах IP-видеонаблюдения с повышенными требованиями к соотношению функциональных возможностей и стоимости оборудования, в т.ч. системах видеоконференцсвязи, в беспроводных и локальных сетях государственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений, использующих PoE-совместимое оборудование с высоким уровнем энергопотребления.

Новая версия выполнена на платформе с увеличенной производительностью процессора и объемом памяти, поддерживает больший размер пакета Jumbo-фрейм, функционал PD Alive, отслеживающий доступность PoE-устройств с возможностью их перезапуска в случае сбоя питания. Для DGS-1100-26MPP/C максимальная мощность на PoE-порт (порты 21 − 24) увеличена до 90 Вт (IEEE 802.3bt).

DGS-1100-10MP/С оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/802.3at PoE (30 Вт) и 2 портами 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 130 Вт; DGS-1100-26MP/С оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт) и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 370 Вт; DGS-1100-26MPP/С оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1 – 24 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 21 – 24 с поддержкой 802.3bt (90 Вт)), PoE-бюджет 518 Вт.

DGS-1100-10MP/С выполнен в компактном металлическом 11-дюймовом корпусе, а DGS-1100-26MP/С и DGS-1100-26MPP/С выполнены в 19-дюймовых корпусах. Все модели оснащены комплектом кронштейнов и винтов для установки в 19-дюймовую стойку. Система охлаждения коммутатора DGS-1100-10MP/С использует один, а для DGS-1100-26MP/С и DGS-1100-26MPP/С – два вентилятора.

Функционал безопасности новых коммутаторов включает D-Link Safeguard Engine, Traffic Segmentation, Broadcast/ Multicast/ Unicast Storm Control. Устройства поддерживают управление качеством обслуживания (802.1p QoS / DSCP), сети VLAN (802.1Q, Auto Surveillance VLAN, Voice VLAN), управление многоадресной рассылкой (IGMP Snooping, MLD Snooping) и повышение отказоустойчивости (Link Aggregation, Loopback Detection, 802.1D, 802.1w). Технология ERPS обеспечивает быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Мониторинг, просмотр и анализ статистики проходящего трафика реализован с помощью функции Port Mirroring.

DGS-1100-10MP/C, DGS-1100-26MP/C, DGS-1100-26MPP/C поддерживают специализированный режим Web-интерфейса (Surveillance Mode), позволяющий отражать общую топологию сети, информацию по каждому подключенному устройству и задействованному порту, объему сетевого трафика и бюджету мощности PoE, задавать расписание для работы PoE, включать и выключать подачу питания на конкретный порт, управлять устройствами в группе, осуществлять диагностику системы и пр. Поддержка протокола ONVIF обеспечивает интеграцию в сеть ONVIF-совместимого оборудования сторонних производителей. Настройка и управление сети осуществляется средствами штатного Web-интерфейса или при помощи утилиты D-Link Network Assistant.

Новые коммутаторы соответствуют стандарту энергоэффективности IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) для оптимизации эксплуатационных расходов.

Коммутаторы DGS-1100-10MP/C, DGS-1100-26MP/C, DGS-1100-26MPP/C доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $196, $467 и $611.

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