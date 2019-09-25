Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Atos представила первый совместный с Salesforce проект в России

Интеграция Инфраструктура

Atos представила свой первый проект в области Salesforce в России. Встреча была посвящена решениям для автоматизации продаж Salesforce. Спикеры поделились информацией о специфике и критериях выбора CRM-системы, этапах ее внедрения, возможностях разработки кастомного функционала для персонального подхода к потребителям.

Ведущие эксперты Salesforce рассказали, как превзойти ожидания клиента в гиперконвергентном мире, где клиентский сервис становится конкурентным преимуществом, обсудили тренды, практические модели и истории успеха.

«Мы уже на протяжении многих лет обеспечиваем внедрение новейших технологий предприятиям самого широкого спектра. Для нас очень ценно усиление наших компетенций в России, особенно в Salesforce, инструментом работы с клиентами нового поколения. Благодаря глобальному сотрудничеству на сегодняшний день у нас работает более 550 экспертов Salesforce, оказывающих поддержку пользователям более чем в 10 странах» — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Atos является глобальным платиновым партнером, а в 2019 году получил статус локального реселлера экосистемы Salesforce, которая была разработана для выполнения обширного набора бизнес-задач по коммерческой реализации, обеспечению сервисов, анализу и коммуникации с клиентами.



Другие материалы рубрики

Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате

В России впервые арестована компьютерная программа

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью

Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

Техника

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии