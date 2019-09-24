Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Swarowski Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor

Интеграция Внедрения

Infor объявила о заключении соглашения с компанией Swarovski Optik KG (Тироль, Австрия). Ведущий мировой производитель высокоточных оптических приборов дальнего действия намерен внедрить у себя решение Infor CloudSuite Industrial Enterprise.

Компания Swarovski Optik KG была создана в 1949 году в качестве дочерней организации существующей сегодня корпорации Swarovski Group. Со временем Swarovski Optik KG заняла лидирующие позиции в премиальном сегменте производства биноклей, винтовочных прицелов, телескопов и оптико-электронных устройств. Вся продукция компании выпускается исключительно в месте расположения штаб-квартиры — в тирольской коммуне Абзам. Swarovski Optik KG неоднократно получала различные награды за свои технологические инновации и уникальные дизайнерские разработки. На сегодняшний день в компании работает около 1000 сотрудников. Бренд представлен в 90 странах мира.

Infor CloudSuite Industrial Enterprise — это гибкая, масштабируемая облачная платформа. Ее возможности ориентированы на удовлетворение потребностей производственных предприятий. Решение предоставляется как продукт Software-as-a-Service, по подписочной модели оплаты.

«Мы рады начать работу с Infor, — сказал доктор Герд Шрейтер (член правления компании) и доктор Кристиан Нефф (вице-президент направления логистики и поставок). — Infor CloudSuite Industrial Manufacturing — инновационный программный продукт, который оптимальным образом позволит нам справиться с будущими бизнес-вызовами».

«Мы рады сотрудничеству с лидером индустрии. Внедрение нашего инновационного решения в Swarovski Optik — это большое достижение для нас, — отметил Йорг Юнг, управляющий директор направления Центральной и Восточной Европы в Infor. — Заключение подобного соглашения в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами стратегии, предполагающей акцентирование на отраслевых, специализированных облачных технологиях. И мы видим, что действительно можем помочь нашим клиентам добиться любых поставленных целей».

Другие материалы рубрики

Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти

Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства

«Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео»

Базы данных уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет

Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Тема месяца

Обзор: ИТ в промышленности 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики ИТ на промышленные предприятия

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии