Swarowski Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor

Infor объявила о заключении соглашения с компанией Swarovski Optik KG (Тироль, Австрия). Ведущий мировой производитель высокоточных оптических приборов дальнего действия намерен внедрить у себя решение Infor CloudSuite Industrial Enterprise.

Компания Swarovski Optik KG была создана в 1949 году в качестве дочерней организации существующей сегодня корпорации Swarovski Group. Со временем Swarovski Optik KG заняла лидирующие позиции в премиальном сегменте производства биноклей, винтовочных прицелов, телескопов и оптико-электронных устройств. Вся продукция компании выпускается исключительно в месте расположения штаб-квартиры — в тирольской коммуне Абзам. Swarovski Optik KG неоднократно получала различные награды за свои технологические инновации и уникальные дизайнерские разработки. На сегодняшний день в компании работает около 1000 сотрудников. Бренд представлен в 90 странах мира.

Infor CloudSuite Industrial Enterprise — это гибкая, масштабируемая облачная платформа. Ее возможности ориентированы на удовлетворение потребностей производственных предприятий. Решение предоставляется как продукт Software-as-a-Service, по подписочной модели оплаты.

«Мы рады начать работу с Infor, — сказал доктор Герд Шрейтер (член правления компании) и доктор Кристиан Нефф (вице-президент направления логистики и поставок). — Infor CloudSuite Industrial Manufacturing — инновационный программный продукт, который оптимальным образом позволит нам справиться с будущими бизнес-вызовами».

«Мы рады сотрудничеству с лидером индустрии. Внедрение нашего инновационного решения в Swarovski Optik — это большое достижение для нас, — отметил Йорг Юнг, управляющий директор направления Центральной и Восточной Европы в Infor. — Заключение подобного соглашения в очередной раз подтверждает правильность выбранной нами стратегии, предполагающей акцентирование на отраслевых, специализированных облачных технологиях. И мы видим, что действительно можем помочь нашим клиентам добиться любых поставленных целей».