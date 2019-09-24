Подтверждена совместимость линейки серверов Sitonica SR65R с операционной системой «Ред ОС»

«Ситоника» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы линейки серверов Sitonica SR65R на базе системной платы «Рикор R-BD-E5R-V4-16EA» (производства «Ситоника») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат совместимости. «Ситоника» является официальным производителем и правообладателем линейки серверов Sitonica SR65R, построенной на базе процессоров Intel Xeon и материнской платы российского происхождения. Линейка серверов Sitonica SR65R предназначена для построения высоконадежных вычислительных систем начального и среднего уровней при решении широкого спектра задач.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Результаты тестирования линейки серверов Sitonica SR65R на операционной системе "Ред ОС" открывают новые возможности как для пользователей, заинтересованных в импортозамещении программного обеспечения, так и для "Ред софт" и "Ситоники", стремящихся к расширению списка совместимости своих продуктов», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В настоящий момент сервер Sitonica SR65R полностью удовлетворяет требованиям российского законодательства к уровню локализации, что позволяет считать его продуктом, произведенным в России. Сотрудничество с компанией "Ред софт" в части серверного программного обеспечения позволяет нам не только комплектовать серверы отечественной операционной системой "Ред ОС", но и производить на их базе целые вычислительные комплексы», – отметил Антон Любавин, технический директор компании «Ситоника».