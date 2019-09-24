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«Инфосистемы джет» и SAS защитят компании от фрода

Интеграция Внедрения

«Инфосистемы джет» и SAS заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Интегратор пополнил продуктовый портфель лидирующим решением по версии Forrester для обнаружения и предотвращения мошенничества SAS Fraud Management и уже реализует первый проект по его внедрению. Также компании активно сотрудничают в области углублённой аналитики и решений для управления рисками в промышленности и финансовых индустриях.

Противодействие мошенничеству — одно из ключевых направлений стратегического развития Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы джет». Проектный опыт интегратора в этой области превышает 10 лет и насчитывает более 30 комплексных внедрений в банках, промышленных компаниях и ритейле.

«Сотрудничество с брендом международного уровня с большим опытом создания и внедрения аналитических систем поможет нам наиболее эффективно достигать высоких планок, предъявляемых компаниями к продуктам подобного класса, и в целом решать социально значимую задачу борьбы с мошенничеством, что непременно расширит наши возможности по реализации новых проектов и в других областях», — отметил Алексей Сизов, начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы джет».

Платформа SAS Fraud Management помогает компаниям предотвращать мошеннические финансовые транзакции и бороться с различными проявлениями хищений при проведении платежных операций. Высокопроизводительная система, основанная на стеке современных инновационных подходов — технологиях машинного обучения и оптимизированном анализе данных — способна обрабатывать тысячи транзакций в секунду.

Специалисты «Инфосистемы джет» уже внедряют решение в одном из крупных российских банков, а в дальнейших планах ИТ-компании — увеличить число сертифицированных специалистов и усилить компетенции по иным продуктам вендора: аналитической антифрод-платформе SAS Detection and Investigation, предназначенной для выявления и предотвращения различных типов мошенничества — в кредитовании, в страховании, в области закупок, в части противодействия внутреннему фроду, а также решению SAS Event Stream Processing, предназначенному для моментального анализа потоковых данных различных форматов, в частности, стримингового видео, текстовых данных, в т.ч. полученных в результате применения технологии speech2text, и т.д.

«На сегодняшний день мы обладаем обширным портфелем уникальных решений в области противодействия экономическим преступлениям, хищениям денежных средств и иным типам мошенничества. Эти решения основаны на единой аналитической платформе SAS и используют для выявления нарушений не только стандартные бизнес-правила, но и предиктивные модели, модели аномального поведения, анализ взаимосвязей между объектами, текстовую аналитику и иные методы работы с данными. Мы ожидаем, что сотрудничество с компанией “Инфосистемы джет” с ее обширным опытом внедрения и кастомизации антифрод-систем, поможет нам добиться синергетического эффекта, обмениваться лучшими практиками и создавать совместными усилиями более совершенные системы защиты для наших заказчиков», — сказал Антон Трегубов, директор по развитию аналитических систем безопасности SAS Россия/СНГ.

С учетом общих стратегических целей, SAS и «Инфосистемы джет» сконцентрируют внимание не только на финансовых организациях, но и на предприятиях реального сектора, нуждающихся в комплексных решениях для эффективного управления рисками, их прогнозирования и минимизации. Специалисты «Инфосистемы джет» обладают экспертизой по решениям SAS для автоматизации целевого маркетинга, управления рисками, визуализации данных и отчетности, а также сбора, интеграции и очистки данных. Это позволяет компании выступать в проектах в качестве единого интегратора, обеспечивающего полное решение задач от консалтинга до поставки оборудования, и партнера, готового совместно с профессионалами из SAS провести внедрение и взять на поддержку имеющиеся бизнес-приложения.

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