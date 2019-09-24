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Avaya и IBM займутся совместным внедрением гибридных облачных сред

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Avaya Holdings Corp. и IBM подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Avaya начнет внедрение гибридных облачных решений компании IBM. Благодаря этому партнерству Avaya сможет расширить географию и ускорить модернизацию своих сервисов для унифицированных коммуникаций и контакт-центров, доступных в облаке Avaya ReadyNow.

Один из ключевых приоритетов Avaya — предоставление большого выбора гибких облачных решений. Поэтому на фоне растущего спроса со стороны клиентов по всему миру компания планирует расширение географии доступности своих сервисов для унифицированных коммуникаций и контакт-центров. Работая с IBM над реализацией стратегии по внедрению гибридного облака, Avaya решает сразу две задачи. Во-первых, компания планирует модернизировать свои решения с помощью таких передовых технологий, как искусственный интеллект (ИИ). Во-вторых, клиенты Avaya смогут воспользоваться преимуществами обширной географии и высокой производительности ЦОДов от IBM.

Размещение отдельных сервисов и управление ими в частном облаке позволит Avaya создавать безопасные и надежные решения, а также предоставлять более эффективный сервис для удовлетворения потребностей пользователей. Кроме того, компания сможет получить доступ к интеллектуальным платформам, чтобы с их помощью вывести обслуживание клиентов на качественно новый уровень. Например, Avaya сможет использовать интерфейсы Watson API — когнитивная система IBM — для ускорения процесса принятия решений и улучшения клиентского опыта благодаря интеграции функций ИИ в процесс обслуживания и поддержки.

«Современные компании должны иметь возможность создавать исключительный опыт для своих клиентов, повышая при этом эффективность своего бизнеса, — отметил Крис МакГуган (Chris McGugan), старший вице-президент Avaya по решениям и технологиям. — Работая вместе, IBM и Avaya планируют создать наиболее комплексное из всех существующих на рынке решений для контакт-центров. Оно призвано объединить программное обеспечение и инфраструктуру Avaya — лучшие в своем классе — с широкими возможностями IBM в области гибридных облачных сред, консалтинга и услуг по внедрению. Мы рады сотрудничать с IBM в рамках нашей стратегии по внедрению гибридной мультиоблачной среды, которая позволит создавать исключительный опыт для пользователей продуктов Avaya с оперативностью, присущей облачным технологиям. Кроме того, комбинация сервисов Avaya и интерфейсов IBM Watson поможет клиентам сделать свой бизнес «умнее». Я рад быть частью этого стратегического альянса».

«К гибридному подходу обращаются те компании, которые хотят модернизировать свой бизнес и внедрять инновации, одновременно поддерживая высокие стандарты безопасности, — сказал Деннис Кеннелли (Denis Kennelly), генеральный менеджер IBM по облачным интеграциям. — Работая с Avaya над совместной стратегией по внедрению гибридного облака, мы можем помочь им улучшить показатели производительности и безопасности, а также предоставить доступ к интеллектуальным сервисам, с помощью которых они смогут дифференцировать свои продукты и повысить лояльность клиентов».

По мере продвижения по пути облачной трансформации таким компаниям, как Avaya, необходима возможность обеспечить защиту и бесшовную интеграцию данных и рабочих нагрузок в локальных средах, частных и публичных облаках, предоставляемых разными вендорами. IBM является ведущим поставщиков гибридных облаков корпоративного класса. С приобретением Red Hat у компании появилось еще больше возможностей для стимулирования инновационного роста своих клиентов.



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