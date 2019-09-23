Estel построила сетевую инфраструктуру завода на продуктах Zyxel

Zyxel и «Юникосметик» (бренд Estel) завершили работы по созданию современной сетевой инфраструктуры, объединяющей все структурные подразделения Estel в единую сеть. В результате реализации проекта воедино были связаны, центральный офис, заводы, склады и филиалы компании по всей стране.

Новая сетевая инфраструктура объединяет удаленные подразделения с центральным ЦОД компании, расположенном в Санкт-Петербурге. Создана распределенная, защищенная конвергентная сеть, позволяющая удаленным подразделениям компании иметь оперативный доступ к центрально базе данных предприятия, защищаться от все типов современных кибер-угроз и обеспечить скоростным доступом в интернет как стационарных, так и постоянно передвигающихся по стране сотрудников.

Оснащение проводилось в рамках принятого руководством Estel решения о расширении присутствия в регионах. Программа развития рассчитана на несколько лет и предполагает наличие высокоскоростных, защищенных каналов связи между всеми подразделениями компании.

Функционально сетевое оборудование предназначено для построения защищенных каналов связи между центральным офисом и филиалами Estel, обеспечения беспроводного доступа в интернет сотрудников подразделений компании, подключения периферийных устройств таких как IP камеры, рабочие станции, принтеры, IP телефоны к единому центру управления сетью предприятия.

Ядром системы стал мощный шлюз безопасности Zyxel USG1100, установленный в центральном офисе компании. Устройство поддерживает создание до 1000 VPN каналов, что было обязательным требованием заказчика на старте проекта. Эти шлюзы специально разработаны для удовлетворения потребностей современных крупных предприятий, которым нужна высокая доступность системы безопасности и консолидированное применение политик безопасности. USG1100 защищает сеть предприятия с помощью таких функций как Anti-Malware, Anti-Virus, Anti-Spam, Content Filtering, IDP и Application Patrol.

На заводе и в удаленных офисах были установлены различные модели межсетевых экранов Zyxel с меньшей производительностью, но не менее богатой функциональностью по защите – USG310, USG110, USG60, USG40, USG20 и USG20W. Всего в проекте было использовано 37 различных моделей шлюзов безопасности от Zyxel. Таким образом все подразделения компании получили не только надежную защиту от широкого спектра кибер-угроз, но и защищенные канали связи между собой.

В качестве коммутационного оборудования выступили коммутаторы второго уровня Zyxel GS2210 и GS1920 для конвергентных сетей с 10 Гбит/с оптическими портами, поддерживающие передачу видео и голоса. В проекте было использовано более 100 коммутаторов этих моделей с различным количеством портов. Используя PoE возможности устройств, заказчик подключил к ним IP камеры, IP телефоны, рабочие станции и другую периферию.

В компании Estel было принято решение внедрить на предприятии концепцию BYOD (Bring Your Own Device), когда сотрудники имеют возможность работать, используя мобильные устройства. Таким образом потребовалось организовать мощную беспроводную сеть, охватывающую как центральный офис и завод, так и удаленные филиалы.

Для этого были применены интеллектуальные контроллеры беспроводной сети «все-в-одном» Zyxel NXC-2500. Контроллер поддерживает работу до 64 двухдиапазонных точек доступа. В него уже встроены портал аутентификации Captive и DHCP-сервер, что позволило заказчику настроить как внутрикорпоративную сеть, так и обеспечить свободным и безопасным доступом в интернет посетителей и гостей салонов. При большом количестве используемых точек доступа, очень полезной оказалась функция контроллера Auto Healing, следящая за состоянием соседних точек и автоматически регулирующая их модность для обеспечения непрерывной связи. Если окажется, что одна из точек доступа не работает, то соседние увеличат мощность своего сигнала чтобы ликвидировать образовавшуюся мертвую зону. Еще одна полезная опция NXC-2500, востребованная заказчиком – функция ZyMesh позволяющая обеспечить работу Wi-Fi в тех местах, куда трудно провести кабель Ethernet.

Всего по филиалам предприятия было установлено более 100 двухдиапазонных точек доступа Zyxel серии NWA-5000, работающих в диапазонах как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Устройства оборудованы двумя радио модулями и работают, используя технологию MU-MIMO, которая позволяет точке одновременно обмениваться данными с несколькими клиентами, что увеличивает производительность на 300% по сравнению с точками доступа 3x3. NWA-5000 являются гибридными устройствами, способными работать как под управлением контроллера, так и автономно, что повышает гибкость их применения при масштабировании сети.

На все оборудование заказчику били предоставлены расширенные условия по гарантии и техническому обслуживанию. На протяжении реализации проекта инженеры Zyxel помогали специалистам Estel, подбирая оптимальную конфигурацию и настройку для всех применяемых устройств.

Estel планирует дальнейшее развитие своей сетевой инфраструктуры. Сейчас идет реконструкция офисного здания в том числе и слаботочных сетей. В планах IT отдела компании установка новейших шлюзов Zyxel USG1900 в связке с коммутатором третьего уровня.

ИТ-директор компании Estel Леонид Немцов отметил: «Мы остановились на решениях Zyxel потому что только здесь обнаружились отличное соотношение цена/качество, широкая линейка продукции бизнес-сегмента, удобство и простота первоначальной настройки. Кроме того, нашими специалистами были пройдены курсы и сданы экзамены Zyxel Certified Network Engineer (ZCNE) Security Level 1 и 2, что очень помогло разобраться в тонких настройках устройств. Смело рекомендую Zyxel своим коллегам! Широкая линейка продукции Zyxel для бизнеса позволила закрыть все потребности при проектировании и монтаже сети, от точек доступа и коммутаторов до пограничных шлюзов. Выработанный единый сценарий развертывания сетевой инфраструктуры свел время запуска удаленных филиалов к минимуму. А простота настройки и надежность оборудования Zyxel позволяет забыть об огромных расстояниях, на которые разнесены наши филиалы.»

Руководитель канала продаж Zyxel по России и СНГ Дмитрий Танюхин сказал: «Это большая честь для нас – быть выбранными в качестве основного поставщика сетевой инфраструктуры столь именитой компании как Estel. Я благодарен техническим специалистам Estel и нашего офиса за четкую проектную работу и внедрение. Уверен, что пожизненная гарантия, предоставляемая Zyxel, вкупе с наличием русскоговорящей техподдержки, обеспечат надежность функционирования сетей Estel, как на производстве, так и во всех филиалах и офисах».