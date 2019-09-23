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Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks

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Citrix Systems, Inc. объявила о совместной работе с Palo Alto Networks. Целью нового проекта является обеспечение простого развертывания и управления межсетевыми защитными экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, чтобы заказчики могли получить дополнительные уровни безопасности для защиты своих цифровых активов.

«Приложения и рабочие нагрузки очень быстро мигрируют в облачные среды, и системы безопасности не должны от них отставать, – сказал Чалан Арас (Chalan Aras), вице-президент и руководитель подразделения по SD-WAN и интеллектуальному управлению трафиком компании Citrix. – Вместе с Palo Alto Networks мы предлагаем современное решение для обеспечения безопасности на базе SD-WAN, которое позволит компаниям защитить своих пользователей, данные и приложения в офисах, центрах обработки данных и публичных облачных средах».

Citrix SD-WAN – это решение WAN Edge следующего поколения, которое обеспечивает автоматизированное, безопасное сетевое подключение, необходимое для оптимизации работы приложений и обеспечения высокого уровня комфортной работы пользователей. Благодаря интеграции виртуальных межсетевых защитных экранов серии VM Palo Alto Networks и Prisma Access с решением Citrix SD-WAN, компании смогут улучшить защиту своих сетей и облачных сред.

Используя Citrix SD-WAN Orchestrator для унифицированного управления и контроля ИТ-специалисты могут создать и усилить согласованные политики контроля доступа на основе приложений и пользователей в сети и облачных средах, автоматизировать предоставление межсетевых защитных экранов серии VM Palo Alto Networks (NGFW) на устройствах Citrix 1100 в виде виртуальной сетевой функции (VNF), автоматизировать подключения к облачным межсетевым защитным экранам Palo Alto Networks Prisma Access для согласованной реализации политик, упростить предоставление многоуровневых сервисов обеспечения безопасности из Citrix SD-WAN Orchestrator через Citrix Cloud, создать отдельные зоны безопасности для защиты пользователей, приложений и данных.

«В современном гибридном, мультиоблачном мире системы безопасности должны быть такими же динамичными, как приложения, данные и пользователи, – сказал Адам Геллер (Adam Geller), старший вице-президент по продуктам компании Palo Alto Networks. – Вместе с Citrix мы можем предложить интегрированный набор продуктов, которые обеспечат согласованный уровень защиты пользователей в сетях и частных и публичных облачных средах».

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