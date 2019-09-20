Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan

Интеграция Инфраструктура

«Тионикс» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки серверов Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных (коммерческих) предприятий. Соглашение было подписано в рамках глобального форума Huawei Connect 2019. Свои подписи в документе поставили Антон Петров, генеральный директор «Тионикс», и Чжэн Дяньхай, президент направления интеллектуальных вычислений компании Huawei.

Толчком для развития отношений между компаниями стал проект национальной программы «Цифровая Экономика РФ», направленный на разработку локализованной платформы «единого облака». Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе серверов Taishan, использующих ARM процессора, а «Тионикс» – облачную платформу собственной разработки на базе OpenStack.

Taishan – это новая линейка серверов Huawei, использующих процессоры ARM, в основном предназначенные для размещения в центрах обработки данных. Применение архитектуры ARM, использование оптимизированного набора команд (Advanced RISC) и многоядерная архитектура, одновременно с невысоким энергопотреблением на процессор, позволяют достичь требуемых мощностей путем их простого масштабирования.

Самостоятельно разработанное процессорное ядро, применение новых алгоритмов, добавленный внутрь процессора функционал позволили сделать вычислительную платформу расширяемой, производительной, безопасной и надежной. Основные направления применимости Taishan-серверов: высокоскоростной анализ больших объемов данных (Big Data), программно-определяемые системы хранения данных (SDS), ARM-ориентированные приложения, высокопроизводительные вычисления (HPC) и другие сценарии. Так, например, Taishan могут быстро и эффективно обрабатывать видео потоки/изображения в сфере вещания.

«Тионикс» входит в группу компаний «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома», специализируется на предоставлении облачных услуг на базе решений OpenStack и собственных разработок по всей территории РФ.

Другие материалы рубрики

Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре

Western Digital уходит с рынка СХД

На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена

В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ

Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг

Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

Техника

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro

Смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии