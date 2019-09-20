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Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде

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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех совместно с дочерними зависимыми обществами ИНЭУМ им. И.С. Брука и ООО «НЦИ» в рамках открытия нового Кванториума в Вологде предоставил для пробной эксплуатации учебный класс на 30 рабочих мест, оснащенный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С». Для снижения стоимости оснащения классов отечественной вычислительной техники в ИНЭУМ им. И.С. Брука разработали новый вариант персонального компьютера – «Эльбрус 801К». Один такой персональный компьютер обеспечивает одновременную работу от 2 до 6 учеников.

Организацию оснащения «Кванториума» взяло на себя ООО «НЦИ», интегратор гражданских решений Концерна «Автоматика», входящего в радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех.

26 августа 2019 г. состоялось открытие учреждения дополнительного образования «Кванториум» в Вологде. На открытии присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

Всего было продемонстрировано 13 компьютеров (из них 12 на 2 рабочих места и один ПК на шесть рабочих мест) – класс на 30 детей.

«Микропроцессор Эльбрус с российской архитектурой обеспечивает вычислительной мощностью несколько рабочих мест одновременно, это решение подходит для оснащения учреждений образования, в настоящий момент ведется тестирование оборудования. Кроме того, с Министерством просвещения РФ уже идет проработка вопроса по дальнейшему масштабированию проекта. Мы видим перспективы в использовании «Эльбрусов» при обучении будущих разработчиков ПО: программистов, системных администраторов. Рассматривается возможность оснащения демонстрационным оборудованием проекта IT-cube в Вологде (современная площадка для обучения и творчества детей и подростков в сфере информационных технологий)», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

ПК «Эльбрус 801К» дает возможности не только для работы, но и для обучения. Компьютер позволяет работать с векторной и растровой графикой, с редакторами видеофайлов, а также проводить обучение в средах программирования C++ и Python. В настоящее время прорабатывается внедрение в учреждениях образования различных программ, использующих открытые исходные коды.

Основными отличительными особенностями ПК «Эльбрус 801К» являются использование микропроцессора с отечественной архитектурой «Эльбрус», а также возможность независимой параллельной работы нескольких человек на одном системном блоке (до 6 параллельных сеансов работы).

Также в настоящее время идет пилотное тестирование техники на базе микропроцессоров «Эльбрус» в государственных компаниях и ФОИВах.



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