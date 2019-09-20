Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ

Huawei представила свою стратегию развития интеллектуальных устройств следующего поколения и новых продуктов с ИИ для корпоративного рынка. К этим новым продуктам и решениям относятся: трехуровневая архитектура ИИ на основе серии продуктов Engine AI Turbo; iMaster NCE — автономная система контроля и управления сетями; первая в отрасли платформа искусственного интеллекта (ИИ) iMaster NAIE; интеллектуальное хранилище нового поколения OceanStor Dorado на базе флеш-накопителей и процессоров Kunpeng и Ascend; Huawei OptiXtrans DC908 — первое в отрасли интеллектулальное решение для соединения нескольких узлов ЦОД, а также многое другое.

В связи в растущим масштабом взаимодействия и развития интеллектуальных технологий кардинально меняется работа предприятий по всему миру. Добавляя возможности ИИ к новому поколению ИКТ-продуктов, Huawei стремится неизменно сохранять лидерские позиции на рынке инноваций, а также помогать клиентам решать новые задачи, связанные с цифровой трансформацией, и достигать успеха в бизнесе.

Сунь Фую, вице-президент и технический директор подразделения Huawei Enterprise Business Group, отметил: «Стратегия развития устройств следующего поколения Huawei Enterprise получила название «123456». Это значит, что мы в первую очередь стремимся создать единый интеллектуально взаимосвязанный мир, во-вторых, сосредоточиться на 2 сценариях использования — кампусах и центрах обработки данных, в-третьих, выпустить 3 серии продуктов Intelligent OptiX Network, в-четвертых, предложить 4 серии интеллектуальных продуктов для управления IP-сетями, а также использовать 5G, Wi-Fi 6 и Huawei OceanStor Dorado V6 и другие продукты и решения, разработанные Huawei. Помимо углубленного анализа сфер применения отдельных устройств, подразделение Huawei Enterprise BG также намерено интегрировать ключевые технологии в системы, где используется множество разных продуктов, например оптические и IP-сети, 5G и Wi-Fi 6, IP и системы хранения, а также гибкие и фиксированные SDN-сети. Сосредоточив свое внимание на кампусах и центрах обработки данных, мы повышаем интеллектуальный уровень инноваций, чтобы предлагать конкурентоспособные смарт-продукты и решения следующего поколения».

Huawei впервые представила трехслойную архитектуру на основе ИИ для создания интеллектуальных IP-сетей, объединив вместе интеллектуальные средства связности, эксплуатации и технического обслуживания, а также интеллектуального обучения для эры ИИ. В основу архитектуры положены серия продуктов Engine AI Turbo, автономная система контроля и управления сетью iMaster NCE и первая в отрасли сетевая ИИ-платформа iMaster NAIE. Компания реализовала функции ИИ на разных уровнях IP-сетей, существенно повысив уровень их интеллектуальности и ускорив развитие сетей с поддержкой функций автономного управления.

Кевин Ху, президент направления линейки продуктов для передачи данных Huawei, отметил: «Huawei будет по-прежнему наращивать конкурентные преимущества своих продуктов и решений, используя трехслойную архитектуру на основе ИИ для интеллектуальных IP-сетей на базе серии продуктов Engine AI Turbo, системы iMaster NCE и платформы iMaster NAIE. Мы стремимся повышать качество обслуживания наших клиентов и партнеров по всему миру и направлять развитие интеллектуальных IP-сетей.

Huawei запускает производство интеллектуальных флеш-систем хранения данных OceanStor Dorado нового поколения на базе процессоров Kunpeng и Ascend. Интеллектуальная флеш-система хранения данных нового поколения OceanStor Dorado (серия OceanStor C) представляет собой интегрированную высокопроизводительную платформу на базе процессоров Kunpeng 920 и ИИ-процессоров Ascend 310. Она выполняет до 200 млн операций ввода/вывода в секунду (IOPS) и уменьшает время задержки до 0,1 мс. Полностью взаимосвязанная и высоконадежная архитектура SmartMatrix обеспечивает бесперебойное выполнение ключевых процессов даже в случае отказа контроллера. Кроме того, благодаря функциям машинного обучения ИИ-процессора Ascend 310 частота попаданий в кэш считывания увеличена на 50%. Используя возможности взаимодействия с облачным ИИ, OceanStor Dorado также обеспечивает интеллектуальное управление на всех этапах жизненного цикла и постоянно улучшает работу системы во время использования. Это позволяет создать быстрое, стабильное и интеллектуальное решение по хранению данных, поддерживающее высокую производительность, безопасность, надежность и автоматизированное управление.

Питер Чжоу, вице-президент направления ИТ-продуктов и президент направления интеллектуальной обработки данных и систем хранения Huawei, отметил: «В цифровой экономике новые способы соединения и новые приложения ускоряют получение и передачу данных. С быстрым развитием таких передовых технологий, как 5G, ИИ и Интернет вещей (IoT), создается широкий спектр приложений и генерируется огромное количество данных, что предъявляет высокие требования к их обработке в режиме реального времени. Для выполнения этих требований следует модернизировать инфраструктуру данных. Интеллектуальная флеш-система OceanStor Dorado — интеллектуальное решение нового поколения для хранения данных — воплощает многолетний опыт Huawei в разработке технологий флеш-хранения и призвано помочь клиентам максимально эффективно обрабатывать данные.

Г-н Чжоу также анонсировал выход Flash Only Plus – универсальной схемы хранения данных на базе флеш-технологий, которая сделает all-flash хранилища более доступными, дешевыми и удобными в использовании.

Компания Huawei объявила о запуске стратегии Intelligent OptiX Network для корпоративных клиентов и представила три серии инновационных продуктов – OptiXtrans, OptiXaccess, and OptiXstar, которые предназначены для построения центров обработки данных, средств передачи данных и кампусных сетей, полностью реализованных на базе оптических технологий. К новым продуктам относятся Huawei OptiXtrans DC908 – первое в отрасли интеллектуальное решение для объединения центров обработки данных. Решение оптимизировано для клиентов, использующих ЦОД по всему миру, и обеспечивает бесперебойную связь между этими центрами. Устройство построено на базе упрощенной для пользователя архитектуры и поддерживает развертывание сервисов одним нажатием кнопки, без выполнения сложных операций. Развертывание занимает меньше восьми минут. Пропускная способность устройства по одному оптическому волокну составляет 48 TБ, что позволяет сократить количество оптоволоконных подключений на месте на 90%. Благодаря специализированным чипам и алгоритмам, можно управлять сетями с помощью интеллектуальных средств.

Huawei OptiXtrans E9600 – первое интеллектуальное устройство передачи данных, полностью созданное на базе оптоволоконных технологий и оптимизированное для корпоративных клиентов. Оно имеет огромные перспективы применения в отраслях, важных для социального и экономического развития государств, например электроэнергетике, сфере транспорта, образовании и финансах. Средства безопасности промышленного уровня обеспечивают высокую надежность передачи производственных данных на дальние расстояния.

Решения OptiXaccess и OptiXstar – это линейка оптических терминалов и продуктов для доступа к оптическим сетям, разработанная Huawei специально для корпоративных клиентов. Эти решения призваны кардинально модернизировать традиционные кампусные сети благодаря применению экологически безопасного оптического волокна и увеличить операционную эффективность корпораций.

Ричард Джин, президент направления продуктов для передачи данных и сетевого доступа Huawei, отметил: «Реструктуризация традиционных сетей – насущная необходимость для корпораций, переживающих цифровую трансформацию. Оптоволоконные технологии дают преимущества в том, что касается пропускной способности, потребления электроэнергии и стабильности передачи данных. Поэтому все больше отраслей переходят на оптические соединения для решения производственных и операционных задач, чтобы снизить стоимость передачи данных, улучшить операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому компания Huawei, являющаяся лидером в сфере оптоволоконной связи, запустила стратегию Intelligent OptiX Network и три линейки инновационных продуктов OptiX для корпоративного рынка. С их помощью компании смогут повсеместно предоставить возможность подключения по оптоволоконным сетям и тем самым заложить фундамент цифровой трансформации предприятий, реализованной полностью на базе оптических технологий».