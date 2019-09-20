Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду

ИТ-компания «Эвотор», Центросоюз РФ и платежная система Sendy запустили приложение Coop POS для оплаты по QR-коду. Приложение позволяет принимать платежи от пользователей кооперативного платежного сервиса Coop Pay, а также сервисов WeChat Pay и Alipay.

Владельцы смарт-терминалов «Эвотор» теперь могут принимать оплату по QR-коду с помощью приложения Coop POS. Приложение Coop POS разработано по инициативе Центросоюза в рамках создания экосистемы цифровых сервисов для развития бизнеса потребительских кооперативов. Приложение можно бесплатно скачать в магазине приложений «Эвотор.Маркет».

Приложение позволяет принимать платежи от пользователей кооперативного цифрового сервиса Coop Pay. Для оплаты покупки любого товара и услуги кассир сканирует личный QR-код покупателя с экрана телефона, а покупатель подтверждает оплату в своем мобильном приложении Coop Pay. После подтверждения зачисление средств на счет продавца происходит практически мгновенно. Приложение Coop POS также позволяет оформлять возврат товара или услуги, оплаченной по QR-коду.

Приложение Coop POS поможет предпринимателям сократить издержки, связанные с приемом безналичных платежей. Покупатели кооперативов при оплате по QR-коду смогут получать бонусы и скидки по программе лояльности.

«Платежный сервис Coop Pay уже внедрен в нескольких регионах страны. Кооперативные магазины из Ульяновской области и Чувашской республики оценили преимущества использования новейших платежных сервисов, основными из которых являются максимальное удобство как для продавца, так и для покупателя, а также скорость и безопасность совершения финансовых операций. Ставка по торговому эквайрингу в рамках пилотного проекта Центросоюза составляет не более 1%, что значительно ниже средних ставок на эквайринг», — отметил старший советник председателя Совета Центросоюза РФ Олег Кораблев.

«Три года назад мы создали категорию “умных касс”, чтобы российские предприниматели могли внедрять инновационные технологии и зарабатывать на этом. Прием безналичных платежей помогает малому бизнесу увеличивать выручку и средний чек и повышает лояльность покупателей, а QR-технологии — делают этот способ оплаты еще более доступным для бизнеса», — сказал основатель и генеральный директор Эвотора Андрей Романенко.

Цифровой сервис Центросоюза реализован на платформе платежной системы Sendy. Дополнительное преимущество Coop Pos — возможность принимать оплату по QR-коду от туристов из Китая с помощью популярных сервисов WeChat Pay и Alipay, провайдером которых на территории России выступает платежная система Sendy. Использование сервисов WeChat Pay и Alipay позволит потребительской кооперации России предоставлять инновационные платежные сервисы в рамках Международного кооперативного альянса (ICA COOP).