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«Трэвелпорт», IBM и BCD Travel разрабатывают решение на основе технологии блокчейн для сверки комиссионных платежей в сфере гостиничного бизнеса

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«Трэвелпорт», технологическая компания в сфере туристических услуг, объявила о разработке решения на основе технологии блокчейн, которое призвано оптимизировать обработку гостиничных комиссионных платежей в распределенной базе данных. Продукт создается совместно с IBM Services и BCD Travel с участием крупных гостиничных сетей. Решение позволит сверять, отслеживать и создавать отчетность по комиссионным платежам гостиничных сетей за услуги, которые путешественники приобретают через сервисы бронирования. Благодаря созданию общей платформы, позволяющей достоверно определить статус бронирования и суммы комиссионных, все участники процесса окажутся в выигрыше.

Блокчейн представляет собой базу данных, размещенную в Интернете в открытом доступе. Она позволяет собирать информацию, дополнять ее в режиме реального времени и передавать ее любому количеству лиц с правом доступа. При содействии IBM Garage компании «Трэвелпорт» и IBM Services в партнерстве с BCD Travel разработали продукт с минимально необходимым набором функций на основе технологии блокчейн, чтобы упорядочить сверку комиссионных платежей между BCD и тремя крупными гостиничными сетями. Процесс сверки комиссионных, которые выплачивают гостиницы, сопряжен с многочисленными проблемами, вызванными отсутствием сквозной регистрации операций. Из-за этого приходится сопоставлять данные вручную, что вызывает при прогнозировании доходов затруднения, связанные с финансовыми потерями, неблагоприятными коммерческими последствиями при корректировке комиссионных и ростом ответственности. Устранение этих недостатков позволит всем заинтересованным лицам, участвующим в бронировании гостиничных номеров, получать причитающиеся им компенсации, а в конечном итоге повысить качество обслуживания клиентов до оптимального уровня. Технология блокчейн является идеальным решением этих задач. В настоящее время «Трэвелпорт» и IBM работают в партнерстве с заинтересованными представителями отрасли, чтобы преобразовать решение в реальную пилотную программу.

«Технология сверки комиссионных платежей на базе блокчейн позволит туристическим агентствам и гостиницам повысить прибыльность капиталовложений. В связи с изменениями, возникающими во время пребывания гостей в отелях, неявкой гостей и добавлением бесплатных ночей пребывания в номере могут возникать несоответствия в суммах комиссионных, которые связаны с дополнительными затратами и потерями дохода. Наша цель состоит в перенесении жизненного цикла бронирования в блокчейн, и мы полагаем, что это повысит прозрачность, уровень доверия, а в конечном итоге и оборот услуг бронирования», - отметил старший коммерческий директор компании «Трэвелпорт» Росс Виноград.

«Международные сетевые компании и поставщики услуг смогут выиграть при внедрении технологии блокчейн, избавившись от необходимости проведения бесконечных сверок и посвятив освободившееся время повышению качества отдыха путешественников и их обслуживания. Как только сотрудники перестанут часами выверять спорные суммы или своевременность и точность информации, они смогут сосредоточиться на главном — нуждах путешественников», - сказал Курт Веджвуд, руководитель направления блокчейн в IBM.

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