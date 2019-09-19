Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества

Структура сегодняшних сервисных контрактов интенсивно смещается от привычной технической поддержки, когда работы ограничиваются ручным восстановлением оборудования клиента, к сервисным услугам более высокого уровня: крупные корпоративные заказчики постепенно принимают облако, смело отдают свои системы на аутсорсинг, выбирая скорость и простоту, свойственные только сервису.

За последний год направление сервиса и ИТ-аутсорсинга системного интегратора CTI выросло на 30%. Трансформация портфеля отдельных услуг в пакеты «комплексного аутсорсинга» привлекла множество клиентов, нуждающихся в большей прозрачности, безопасности и управляемости своими системами. В данный момент у компании более 350 действующих сервисных договоров: на поддержке CTI – крупнейшие сети ритейла, финансовые компании и лидеры телекома.

Новый бизнес-сезон CTI начала с подтверждения важнейших статусов. Летом интегратор подтвердил статус Gold своего ключевого партнера Cisco. Затем последовало еще два аудита вендора, по результатам которых были подтверждены специализация Master Collaboration и компетенции CTI в области информационной безопасности для специализации Cisco Master Security. Данная специализация есть всего у двух интеграторов в России, один из которых CTI.

Все аудиторы Cisco отметили высокий уровень компетенций экспертов CTI, подтвердили, что опыт компании уникален на рынке РФ и СНГ.

Стенды, которые демонстрируются заказчикам и были представлены аудиторам, показывают весь функционал и связки решений, иллюстрирующих одно из значимых направлений работы компании - «Объединенные коммуникации». Его эксперты создают продукты и сервисы, удовлетворяющие запрос рынка на интеллектуальные системы будущего. Специалистами компании были реализованы проекты по созданию «умных переговорных комнат», многофункциональных конференц-залов и ситуационных центров. В начале 2019 г. CTI выпустила уникальное на рынке решение «Офис из коробки», которое позволяет без больших временных и финансовых затрат развернуть и продемонстрировать заказчикам полноценный функционал Cisco UC Collaboration (маршрутизация вызовов, обмен мгновенными сообщениями, контроль доступа абонентов, планирование и проведение видеоконференций и многое другое), тем самым продемонстрировав эффективность использования технологий совместной работы.

«Сертификация компании Cisco по праву считается одной из самых престижных и сложных в области информационных технологий во всем мире. Мы готовы это подтвердить после тщательной подготовки и прохождения трех аудитов подряд. Полученные нами специализации свидетельствуют о действительно высоких компетенциях компании», - отметила заместитель генерального директора по инженерно-технологическому развитию и сервису компании CTI Екатерина Сенченко.