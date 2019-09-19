«Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли

«Сапран групп» в рамках «4 Международного горно-металлургического SAP саммита» представила кейс «SAP Data Hub – система автоматического обнаружения и классификации дефектов в процессе производства стали». Задача решения в данном случае – обнаружить дефекты на поверхности стального листа на ранней стадии производства и уменьшить себестоимость продукции за счет снижения брака при помощи алгоритмов машинного обучения. Помимо систематизации работы производства, инструменты SAP Data Hub могут применяться и в других отраслях. Это продажи, маркетинг, финансы и управление персоналом, а также в таких сценариях использования как антифрод, кредитные риски и многие другие.

Сегодня цифровизация является одним из основных направлений развития экономики РФ. С каждым годом появляется все больше задач, связанных с обработкой информации. Началась эра IoT, в результате чего все большее количество производителей делает упор на автоматизацию работы предприятия. Но некоторым участникам рынка пока достаточно сложно оценить эффективность данных операций и подобрать подходящее решение.

Среди интересных решений от партнеров и клиентов выделился еще один проект «Сапран групп» – «Digital Boardroom». Кейс был представлен совместно с компанией SAP. На стенде были показаны новые возможности по проведению цифровых совещаний и мониторингу ключевых показателей деятельности предприятия в современных интерактивных интерфейсах. Благодаря многолетнему профессиональному опыту и слаженной работе команде «Сапран групп» удалось предоставить потенциальным заказчикам высокий уровень подготовки и получить большое количество заинтересованных клиентов.

Со временем решений для цифровизации бизнеса становится все больше, и «Сапран групп» поддерживает их реализацию, так как непрерывно развивается в этом направлении и инвестирует в развитие современных технологий.

«Сапран групп» занимается внедрением ИТ-решений для бизнеса на платформе SAP. Компания работает над повышением компетенций своей команды, в том числе, подтверждая экспертизу особыми статусами SAP Recognized Expertise. Среди клиентов холдинга такие известные бренды как Сбербанк, «Газпром нефть», НЛМК, «Евраз», «Норильский никель», «Первая грузовая компания», X5 Retail Group, КТРВ, Уралхим», а также более 200 успешно реализованных проектов.