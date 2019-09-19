Подтверждена совместимость СЭД «Дело» и системы «Карма» с ОС «Альт»

«Базальт СПО» и ЭОС в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость подсистемы «Дело-Web», системы «Карма» (обе – производства ЭОС) с ОС «Альт Рабочая станция 8» и «Альт 8 СП» (разработки «Базальт СПО»).

Результаты испытаний подтверждают корректность совместной работы программных продуктов.

«Дело-Web» - подсистема, позволяющая пользователям удаленно работать с функционалом электронного документооборота через веб-интерфейс с доступом по каналам сети Интернет. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер 820).

«Карма» - система для реализации функций криптографической защиты информации в прикладных программах. Обеспечивает применение электронной подписи и шифрования, в том числе и в юридически значимом электронном документообороте. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер 1067).

ОС «Альт 8 СП» - дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированный ФСТЭК России. «Альт 8 СП» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер 4305).

ОС «Альт Рабочая станция» - дистрибутив на базе ядра Linux, включающий в себя операционную систему и набор приложений для полноценной работы. Работает на 32/64-битныx платформах x86 и российских компьютерах архитектуры «Эльбрус» v3 и v4; поддерживает различное периферийное оборудование. ОС «Альт Рабочая станция» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. номер 1292).

«Мы успешно протестировали на совместимость российские продукты, которые дают возможность не просто автоматизировать документооборот, но и сделать его защищенным и юридически значимым, не используя зарубежный софт. Чем больше будет таких стеков, созданных совместно разными российскими вендорами, тем быстрее будет развиваться импортозамещение. Мы активно работаем над этим в рамках Ассоциации разработчиков «Отечественный софт», это одно из наших стратегически важных направлений», - сказал Алексей Мальков, директор по управлению качеством компании ЭОС.

«Электронный документооборот – это «кровеносная система», каждой организации и предприятия, охватывающая все бизнес-процессы, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Поэтому мы считаем наиважнейшей задачей создание программных стеков, объединяющих операционную систему и решения для работы с электронными документами. В тесном сотрудничестве с компанией ЭОС мы обеспечиваем заказчиков готовым комплексом современных программных средств, позволяющим построить технологическую независимую инфраструктуру корпоративного документооборота».