Пермская ИТ-компания DataBriz помогла провести остановочный ремонт «СИБУР-Химпрому»

В августе 2019 г. «СИБУР Холдинг» совместно с пермской ИТ-компанией DataBriz впервые провел остановочный ремонт с использованием одноименного мобильного приложения («Остановочные ремонты») на заводе «СИБУР Химпром» – нефтехимическом предприятии Пермского края. Приложение успешно освоено 150 инженерно-техническими работниками завода для управления и контроля сложного комплекса работ, выполняемых в рамках остановочного ремонта. Решение рассматривается для применения на других предприятиях «СИБУР Холдинга» как для управления остановочными ремонтами, так и для управления любыми другими проектами.

«СИБУР-Химпром» специализируется на переработке жидких углеводородов и является одним из ведущих российских производителей целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Для поддержания оборудования в рабочем состоянии нефтехимический завод регулярно выполняет капитальные остановочные ремонты, в ходе которых проводятся работы по ремонту, реконструкции или модернизации объектов предприятия, экспертизы, инспекции и другие операции, направленные на оценку технического состояния оборудования и восстановление его ресурса.

В период остановочного ремонта особенно важны отлаженные действия всех специалистов, несоблюдение которых влечет серьезные временные потери, риски некачественного выполнения работ и, как следствие, финансовые потери для предприятия. Для решения данной задачи «СИБУР Холдинг» в кооперации с пермским разработчиком информационно-аналитических систем DataBriz разработал приложение «Остановочные ремонты» (ОР).

«Остановочные ремонты» – это набор инструментов, обеспечивающий детальное планирование, полный контроль в реальном времени любых операций на предприятии (плановые, восстановительные и остановочные ремонты, регламентное техническое обслуживание, строительство и др.). Система отображает актуальную информацию о предприятии: какие объекты на данный момент ремонтируются, на каком этапе находится процесс и каков расчетный срок завершения работ. Решение включено в реестр Российского программного обеспечения, а также награждено премией «Цифровые вершины» по итогам 2018 г.

Система позволила «СИБУР-Химпрому» оперативно определять текущий статус по всем ремонтам, формировать статистику в реальном времени, актуализировать и контролировать графики работ, планировать человеческие и механизированные ресурсы, сократить трудовые затраты (сэкономлено более 700 человеко-часов), высвободить трудовые ресурсы от заполнения отчетности (180 человеко-часов).

В дальнейшем планируется собирать и накапливать статистику для анализа и оптимизации графиков, как следствие – получение «hard-эффекта» в виде сокращения длительности последующих остановочных ремонтов на 2-5 % (уже после одного – двух циклов проведения ОР). Система позволила полностью отказаться от проведения общих статусных совещаний и прочих средств сбора статистики, сократить затраты на их поддержку.