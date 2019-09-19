Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя

ИТ-компании «ИТСК» и «КОРУС Консалтинг» разработали дашборд руководителя в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»).

Новый аналитический инструмент помогает мониторить и контролировать ключевые показатели деятельности дочернего предприятия компании «Газпром нефть». Дашборд охватывает данные семи бизнес-областей – о финансах, персонале, командировках, поручениях, системе непрерывных улучшений, технологических проектах и планерке генерального директора.

Интерактивные панели созданы на платформе QlikView и интегрированы с корпоративными источниками данных - 1C:ЗУП, 1С:ERP, MS SharePoint, WebTutor, IBM Lotus Domino и др.

В результате проекта руководство получило удобный инструмент, который помогает как контролировать показатели предприятия, так и принимать оперативные управленческие решения. Сократилось время, требуемое для сбора, консолидации и обработки данных. Выросла степень детализации информации, появилась возможность видеть деятельность предприятия в ретроспективе, проводить факторный и сравнительный анализы. В конечном итоге BI-платформа повысила прозрачность деятельности предприятия и эффективность управления.