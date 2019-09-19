«Манго Телеком» выпускает крупное обновление коллтрекинга

Коллтрекинг Mango Office становится еще более продуктивным решением для работы с маркетинговой аналитикой. В осеннем обновлении сервис получает совершенно новые инструменты, кардинально улучшающие взаимодействие с данными, а также некоторые дополнительные служебные функции, облегчающие выполнение ежедневных задач маркетолога.

Главное нововведение: основным пользовательским экраном с настоящего момента будет дашборд, суммирующий важнейшие показатели и позволяющий мгновенно ориентироваться в метриках воронки продаж, коэффициентах конверсии, объеме поступающих обращений и средней стоимости лида.

Дашборд выводит сообщения, требующие первоочередного внимания, а также выдает рекомендации — по возможностям обогатить данные в коллтрекинге из других источников и по сервисам, которые могут улучшить аналитику.

Платформа Mango Office интегрирована с CRM, системами веб-аналитики, рекламными сетями, сервисами автоматизации управления рекламой и другими martech-решениями, а менеджмент интеграций в обновленном коллтрекинге проще и удобнее, чем в предшествующих версиях. Доступные интеграции сгруппированы в специальном разделе и систематизированы: уже работающие — со статусами подключения, подключаемые в интерфейсе Mango Office и требующие настроек во внешних приложениях.

Еще одна новинка — тепловая карта эффективности рекламы. Система анализирует зависимость коэффициента конверсии от дня недели и времени суток и отображает график прогноза наиболее успешного запуска рекламных кампаний.

Так как performance-подход требует принятия оперативных решений в меняющейся ситуации, а также высокого уровня ответственности маркетолога за бюджет и выполнение планов по привлечению, аналитическим системам нужна эффективная система информирования о критических изменениях ключевых параметров. В обновленном коллтрекинге Mango Office она также появилась и позволяет получать на электронную почту и в мессенджерах уведомления о падении трафика, снижении количества лидов и прогнозируемом отключении рекламы из-за нехватки денежных средств на аккаунтах.