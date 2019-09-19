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ЭОС и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость продуктов

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ЭОС и НТЦ ИТ «РОСА» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках программы технологического партнерства планируется более тесное взаимодействие специалистов компаний, разработка специализированных комплексных решений, а также регулярное проведение испытаний по совместимости продуктов.

К настоящему моменту завершено тестирование системы электронного документооборота «ДЕЛО-Web» и линейки операционных и линейки операционных систем «РОСА» (создана на базе Linux и предназначена для построения инфраструктурных решений с высоким уровнем доступности и защиты от внешних угроз).

По результатам проведенных испытаний, подтверждена полная совместимость СЭД «ДЕЛО-Web» 18.1 с операционными системами РОСА.

«Более тесная интеграция прикладного и системного ПО, создание готовых стеков программных решений позволяет снять один из существенных барьеров на пути к реальному импортозамещению, которое является нашей приоритетной задачей», - отметил Алексей Мальков, первый заместитель генерального директора ЭОС.

«Партнерство с ведущими разработчиками прикладного ПО, такими как ЭОС позволяет нам объединить усилия по созданию высоконадежных и защищенных от внешних угроз вертикально интегрированных решений», - сказала директор НТЦ ИТ РОСА Владислава Васильева.

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