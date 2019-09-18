Softline предложила компании ABBYY оптимальный план миграции в облако

Благодаря проекту SAM Infrastructure Optimization, реализованному Softline, компания ABBYY оптимизировала внутреннюю ИТ-инфраструктуру и увеличила эффективность использования облачных сервисов. Применение cloud-сервисов Microsoft позволяет разработчику ПО в области искусственного интеллекта контролировать текущие и будущие ИТ-расходы и обеспечивать комфортные условия сотрудникам для совместной работы над проектами.

Стратегия развития бизнеса ABBYY требовала модернизации внутренней ИТ-инфраструктуры с помощью облачных сервисов Microsoft. При модернизации должны были учитываться все имеющиеся лицензии на программное обеспечение. Для анализа текущего состояния ИТ-инфраструктуры, инвентаризации развернутого ПО и всего парка компьютерной техники ABBYY обратилась к лидеру рынка высоких технологий – компании Softline.

Специалисты Softline подготовили заказчику профессиональные рекомендации, позволяющие наиболее эффективно модернизировать ИТ-инфраструктуру. В частности, эксперты компании помогли ABBYY максимально эффективно использовать доступные лицензии продуктов Microsoft, в том числе Office 365.

При реализации SAM Infrastructure Optimization компания ABBYY совместно с экспертами Softline расширила использование облачной платформы Microsoft Azure для работы территориально распределенных команд. Например, применение сервиса Azure DevOps Services, который лицензируется по числу разработчиков, позволяет объединить систему управления версиями, сбор данных, построение отчетов, отслеживание статусов и изменений по проекту.

Специфика деятельности ABBYY не допускает простоя в связи с недоступностью ЦОД. Отключение электроэнергии и другие возможные аварии не должны повлечь утрату критически важных данных или результатов тестирования/разработки. Для поддержания непрерывности бизнес-процессов и надежной защиты данных Softline рекомендовала заказчику рассмотреть решение для репликации и резервного копирования – Azure Disaster Recovery.

«Мы успешно реализовали уже второй SAM-проект с компанией Softline. Это позволило нам получить полноценное заключение об уровне организации текущей ИТ-инфраструктуры и проследить динамику ее оптимизации с помощью облачных сервисов Microsoft», – сказал руководитель отдела эксплуатации и поддержки инфраструктурных сервисов компании ABBYY Игорь Буланов.

«Использование облачных сервисов Microsoft поможет ABBYY всегда контролировать текущие и будущие расходы на поддержание IT-инфраструктуры и создать комфортную среду для совместной работы своих специалистов», – отметила преимущества использования cloud-сервисов IT-консультант компании Softline Татьяна Елисеева.