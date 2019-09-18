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IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций

Интеграция Инфраструктура

IBS DataFort совместно с VMware и Nvidia провели бизнес-завтрак на тему «Графическая станция в облаке: эффективное доступное решение». Мероприятие прошло в московской штаб-квартире Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), членом которой является IBS DataFort.

Участниками мероприятия стали представители строительных, проектных организаций, конструкторских и архитектурных бюро и других компаний, деятельность которых предусматривает графическое проектирование.

На бизнес-завтраке директор по развитию инфраструктуры IBS DataFort Владимир Свиридов рассказал о возможных сценариях внедрения виртуальных графических станций в бизнес-процессы компаний. Среди озвученных преимуществ: безопасность хранения данных, полный переход на сервисную модель обслуживания (OPEX), унификация и удешевление рабочих мест, повышение отказоустойчивости и производительности.

Владимир Свиридов акцентировал внимание на том, что IBS Datafort стала первой компанией в России, которая внедрила на свой платформе мультитенантное решение VDI — VMware Horizon DaaS. Отличительной особенностью решения является возможность полноценного сегментирования клиентских VDI-окружений в рамках одной технологической платформы и возможность предоставления администраторам клиента уровня доступа к управлению их сегментом VDI наравне с On-Premise решением. Также поддерживается полноценная интеграция с AD каждого заказчика.

В качестве потенциальных пользователей технологии были отмечены офисные пользователи, инженеры и дизайнеры — под каждую категорию, исходя из их целевых задач, IBS DataFort предлагает отдельную оптимальную конфигурацию VDI (vGPU).

Были рассмотрены примеры успешного внедрения vGPU в проекты заказчиков IBS DataFort. На развернутых демо-стендах все участники могли лично протестировать виртуальные графические рабочие станции с прикладным программным обеспечением SolidWorks и Adobe Premiere Pro.

С докладами на бизнес-завтраке также выступили партнеры IBS DataFort. Сергей Шатов, старший менеджер по развитию бизнеса Nvidia, рассказал об актуальных решениях для виртуализации и data science. Мириан Накашидзе, руководитель направления по пользовательским вычислениям VMware, раскрыл преимущества продукта VMware Horizon для виртуализации графических станций.

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