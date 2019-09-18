ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов

ЭОС и «Базальт СПО» завершили тестирование на совместимость системы управления корпоративным контентом (ECM) eDocLib (разработка ЭОС) и операционные системы «Альт 8 СП» и «Альт Рабочая станция 8» (разработки «Базальт СПО»). По результатам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы продуктов.

ECM-платформа eDocLib позволяет собрать корпоративную информацию в единой базе и предоставить каждому из сотрудников быстрый и наглядный доступ. Применяется для создания архивов первичной бухгалтерской документации, финансовых документов, специализированных баз знаний, совместной работы с файлами и организации документооборота. Система eDocLib включена в Реестр российского ПО в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 29.04.2016 №183.

Операционные системы семейства «Альт» – функциональные, защищенные российские операционные системы для рабочих станций и серверов, сертифицированные ФСТЭК России. Представляют собой решения уровня предприятия, позволяющие осуществить миграцию на импортозамещающее программное ПО и аппаратные средства.

«Обеспечение технологической независимости от зарубежных ИТ-компаний через импортозамещение становится все актуальнее для наших заказчиков. Возможность работы системы eDocLib и ОС «Альт» в единой «высокотехнологичной цепочке», состоящей исключительно из российских программных продуктов, расширяет вариативность при переводе бизнес-процессов на отечественный софт», – отметил Алексей Мальков, директор по управлению качеством компании ЭОС.

«Информация – жизненно важный ресурс для любой организации. Обеспечивая совместимость операционных систем «Альт» с программным продуктом eDocLib, мы предоставляем заказчикам возможность строить единое информационное пространстве организации на отечественных технологиях. Применение данного программного стека открывает широкие возможности для перевода его аппаратной части на вычислительную технику с российскими процессорами. Таким образом, мы помогаем заказчикам эволюционным путем идти к максимальной технологической независимости», - сказал Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО».