В «Битрикс24» появились «Туннели продаж»

Практически любой бизнес внутри делится на несколько направлений. Каждое направление — это своя воронка продаж, отдельные процессы и команда менеджеров. Например, компания по установке кондиционеров делится на 3 части: продажа, установка, обслуживание. Для каждой части процессы нужно создавать отдельную воронку.

«Туннели продаж» разработаны для связывания всех воронок между собой — они наглядно показывают весь процесс работы с клиентом. Сейлз-менеджеры по продажам смогут увидеть, как клиент движется по мультиворонке. И понять, как и на каком этапе он переходит из одной стадии покупки в другую.

Удобный визуальный конструктор позволяет сотрудникам: создавать несколько воронок, добавлять стадии продаж, менять название для направлений сделок, создавать связи между стадиями разных воронок.

На одной странице менеджер сможет увидеть, как работает весь процесс коммуникаций с клиентом. Пользователи смогут автоматизировать каждый этап и построить весь путь покупателя от старта до финальной точки сделки.

«С каждым годом цена привлечения клиента растет все больше. Для бизнеса критически важно научиться системно работать с повторными продажами. Наши “Туннели продаж” позволяют понять, как и когда клиенты взаимодействуют с компаниями. С помощью новых функций бизнес сможет выстроить полноценную стратегию продаж,не терять клиентов и не сжигать впустую огромные бюджеты на привлечение покупателей», - отметил Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24».