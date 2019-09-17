Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights

Hitachi Vantara объявила о выпуске Lumada Manufacturing Insights. Это пакет решений для промышленного интернета вещей (IIoT), которые помогают оптимизировать работу оборудования и улучшить производственные процессы за счет использования искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (ML) и методологии DataOps.

Пакет решений поддерживает интеграцию с существующими приложениями и генерирует аналитические данные, на основе которых можно предпринять конкретные действия. При этом у заказчика нет необходимости полностью менять дорогостоящее оборудование или уже работающие приложения. Lumada Manufacturing Insights поддерживает различные варианты развертывания: использовать пакет решений можно как во внутренней инфраструктуре, так и в облачной среде.

«Устаревшая инфраструктура, разрозненные программные продукты замедляют процесс внедрения инноваций и препятствуют достижению конкурентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу для цифровых инноваций, которая позволит сократить простои оборудования, увеличить эффективность и повысить качество используемых систем и программных решений».

Благодаря аналитической обработке данных о состоянии оборудования, производственных процессах и качестве продукции Lumada Manufacturing Insights способствует преобразованию бизнеса, позволяя использовать возможности интеллектуальной модели оценки зрелости производства; интегрировать разрозненные хранилища данных, незадействованные ресурсы и данные, поступающие с видеокамер, лазерных локаторов (лидаров) и других датчиков; поддерживать корреляции типа 4M (машина, человек, материал и методы) для реализации анализа в требуемом масштабе; оценить общую эффективность оборудования (OEE) и выработать рекомендации по ее улучшению с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения; оценить эффективность планирования и оптимизации в части варьирования рабочих нагрузок и скорости производства; мониторить и корректировать качество продукции за счет использования прогностической и предписывающей аналитики; повысить точность прогнозирования спроса и улучшить контроль за соблюдением производственных планов и достижением требуемых показателей.

«Благодаря Hitachi Vantara наши заказчики получают доступ к обширным экспертным знаниям в области производственных технологий, которыми обладает наша компания. Кроме того, мы предлагаем индивидуальный подход для ускорения процесса цифрового преобразования бизнеса, – отметил Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara. – Наличие проверенных методологий и инструментов с расширенными возможностями позволяет нам адаптировать решения под наших заказчиков. Благодаря этим решениям удается повысить производительность, сократить сроки вывода услуг/продуктов на рынок и, в конечном счете, добиться более высоких коммерческих результатов».