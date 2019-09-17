ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»

Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» завершила автоматизацию подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения, разработанного ГК «Хомнет» - ХОМНЕТ:XBRL.

Модуль «ХОМНЕТ:XBRL» совместим с ранее внедренной в Управляющую компанию учетной системой «ХОМНЕТ:НФО». Решение «ХОМНЕТ:НФО» является «XBRL-ориентированным»: его архитектура обладает полным спектром типовых средств интеграции с решением для подготовки отчетности в XBRL.

Таким образом, проект интеграции модуля «ХОМНЕТ:XBRL» в ИТ-инфраструктуру Управляющей компании стал следующим запланированным этапом реализации в ИТ-инфраструктуре компании требований к отчетности НФО Центрального Банка РФ.

«Оба проекта по переходу на ЕПС и формат XBRL мы передали в исполнение ГК «Хомнет», т.к. программные продукты, которые предложил вендор для реализации поставленных задач, вместе представляют из себя фактически единую систему.

Загрузка данных из бухгалтерской системы производится одним нажатием кнопки. Полученные данные при необходимости можно скорректировать и внести недостающую информацию вручную - это позволяет качественно подготовить отчетность в условиях сжатых сроков», - сказала Елена Вержановская, главный бухгалтер ООО «ТрастЮнион АйЭм».

Проект был реализован всего за один месяц, в течение которого эксперты ГК «Хомнет» выполнили внедрение и первоначальную настройку системы; а также провели обучение сотрудников работе с программой.

В рамках проекта экспертами ГК «Хомнет» была оказана всесторонняя консультационная поддержка Управляющей компании «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» по подготовке и сдаче пакета квартальной отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL. Собранная отчетность успешно прошла аудит ЦБ.

В результате выполненных работ автоматизированы следующие функции: работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в формате xbrl; валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

В продолжении сотрудничества компании заключили договор ИТС (информационно-технического сопровождения), согласно которому, специалисты ГК «Хомнет» оказывают консультационную поддержку сотрудникам ООО «ТрастЮнион АйЭм» по методическим и техническим вопросам работы с программой «ХОМНЕТ:XBRL».