Zebra представила сканеры двухмерных штрихкодов нового поколения

Zebra Technologies Corporation представила новую серию ручных сканеров двухмерных штрихкодов DS4600, которая включает в себя специализированные модели для розничной торговли, здравоохранения и электронной промышленности.

Серия DS4600 разработана для использования в следующих бизнес-отраслях:

Модели серии DS4600 для розничной торговли повышают скорость операций на кассовых терминалах, сокращая очереди, деактивируют защитные метки EAS и могут использоваться для сканирования документов.

Модели серии DS4600 для здравоохранения выпускаются в корпусе, выдерживающем воздействие агрессивных дезинфицирующих веществ и может использоваться в больницах для самых различных целей.

Модели серии DS4600 для электронной промышленности повышают производительность сотрудников и уровень контроля качества.

Модели серии DS4600 для розничной торговли идеально подходят для кассовых терминалов в торговом зале и для различных форм взаимодействия с покупателями, включая электронные купоны, программы лояльности, считывание информации о возрасте с водительских удостоверений, отслеживание возвратов и использование кредитных карт.

Новая серия сканеров двухмерных кодов также включает в себя модели, предназначенные для выдачи лекарств пациентам, отслеживания образцов биоматериалов, приема, идентификации и проверки пациентов в стационарных и амбулаторных отделениях для повышения эффективности рабочих процессов и качества обслуживания пациентов.

В электронной промышленности модели серии DS4600 позволяют считывать практически любые маркировки и штрихкоды, включая миниатюрные штрихкоды высокой плотности, нанесенные лазером на пластиковых и металлических поверхностях, а также маркировки, нанесенные краской, химическим травлением, струйными принтерами и напылением при высокой температуре.

Все модели серии DS4600 доступны с фирменным пакетом ПО DataCapture DNA компании Zebra, включающим в себя инструменты повышения производительности, разработки приложений и визуализации, которые упрощают интеграцию, развертывание и управление устройствами Zebra, снижают совокупную стоимость владения и повышают эффективность работы сотрудников.