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Сервис Zadarma представил бесплатную CRM-систему ZCRM

Интеграция Бизнес-приложения

Сервис облачной телефонии Zadarma представил бесплатную CRM-систему ZCRM. Облачное решение CRM Zadarma поможет звонить и принимать звонки внутри CRM, фиксировать историю взаимоотношений с существующими и потенциальными клиентами, наблюдать за эффективностью продаж и работой менеджеров, прослушивать записи разговоров внутри ZCRM.

«Все как и прежде - мы продолжаем расширять витрину услуг бесплатными продуктами, которые напрямую связаны с телефонией. Никуда не уходим от нашей философии - клиенты должны платить только за “живые” услуги - в нашем случае за исходящие звонки и за аренду виртуальных номеров. ZCRM полностью интегрирована с нашей облачной АТС и станет отличным решением для сегментов SOHO и малого бизнеса. Мы уже получили отличную обратную связь на этапе бета-тестирования ZCRM и сейчас представляем официальный релиз. Конечно, продолжим развивать продукт и верим, что будем конкурировать и на этом отдельном рынке, ведь у нас есть сразу все - и телефония, и сама система работы с клиентами, и главное цена, точнее ее отсутствие”, - сказали представители сервиса телефонии Zadarma.

В списке основных функций ZCRM: звонки клиентам из браузера в один клик через встроенный WEB-телефон; совместная работа 50+ сотрудников; автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера; автоматическое направление звонков на ответственного сотрудника; экспорт и импорт базы клиентов из других CRM или таблиц; отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия с клиентом - записи звонков, заметки, документы; удобное отображение текущих задач: канбан, списком или в календаре.

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Если у клиента уже создана АТС в сервисе Zadarma, активировать ZCRM можно через страницу «Услуги-ZCRM» в личном кабинете сервиса Если АТС не создана, можно активировать ZCRM на первом шаге мастера настройки АТС. Подробную инструкцию и описание работы с ZCRM можно найти здесь.

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