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Группа ЦРТ продемонстрировала новое решение для транспортной безопасности на базе собственной системы распознавания лиц

Интеграция Внедрения

На VIII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии», которая проходит 11-13 сентября 2019 г. в Казани, группа компаний ЦРТ cовместно с АО «Современные Наукоёмкие Технологии» представила новое решение для обеспечения транспортной безопасности: биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от ЦРТ встроена в стационарный металлодетектор SmartScan от АО «СНТ» и позволяет обеспечить видеоидентификацию пассажиров на границе зон транспортной безопасности с помощью трех встроенных видеокамер. Встроенная система распознавания лиц позволяет распознавать, находить и идентифицировать лица в видеопотоке, обеспечивать проверку наличия лиц в специальных базах данных, позволяет строить и выгружать отчеты, фиксировать места повышенного скопления людей и принимать на основе этой информации решения для повышения комфорта пассажиров.

«Система распознавания лиц от ЦРТ уже обеспечивает безопасность и комфорт на 24 транспортных объектах по всей стране, имеет ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с целым рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения, что позволяет нашим заказчикам оптимизировать расходы на развертывание интеллектуальной системы видеонаблюдения и полностью удовлетворять требования законодательства. На выставке в Казани мы продемонстрировали новое решение, предоставив рынку транспортной безопасности еще больше возможностей», — отметил Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

Система видеоидентификации на транспортном объекте может работать в едином информационном контуре с другими компонентами комплексной системы безопасности, позволяя сопоставлять на уровне пункта управления транспортной безопасности результаты биометрической идентификации и сигналы технических средств обеспечения безопасности (датчики радиационного контроля, датчики взрывчатых веществ, интроскопы, металлодетекторы) и системы контроля и управления доступом. Все сигналы в такой системе маркируют линейку событий в видеоархиве, позволяя в режиме ретроспективного анализа найти любую видеозапись по интересующему тревожному событию.

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